Apple maakt TV+ en andere diensten flink duurder

Een abonnement op streamingdienst Apple TV+ kost voortaan 9,99 euro, een prijsstijging van drie euro. Apple volgt daarmee het voorbeeld van rivaal Netflix die eerder al met prijsverhogingen kwam. Gebruikers moeten ook beduidend meer gaan betalen voor andere diensten, zoals Apple One en gamingdienst Apple Arcade.

De prijsstijging voor Apple TV+ is de tweede in de vierjarige geschiedenis van de streamingdienst. Tot oktober 2022 betaalden abonnees 4,99 euro per maand, daarna werd de prijs verhoogd tot 6,99 euro en nu wordt het maandbedrag dus bijna tien euro. Voor nieuwe abonnees gaan de wijzigingen direct in, wie al klant is van Apple hoort nog wanneer zijn tarief omhoog gaat.

Lees ook: Netflix delen met anderen kost nu ook in België geld

Ook wie een abonnement heeft op gamestreamingdienst Apple Arcade, krijgt te maken met een prijsstijging, en wel van 4,99 euro naar 6,99 euro per maand. Tot slot verhoogt de techreus uit Cupertino ook de prijzen van zijn One-bundelabonnementen, die gebruikers toegang geven tot de diensten iCloud+ (50 of 200 GB opslag), Apple TV+, Spotify-concurrent Apple Music en Arcade. De formules Individueel en Gezin (tot vijf andere gebruikers) worden elk drie euro duurder en kosten voortaan respectievelijk 19,95 euro en 25,95 euro per maand.