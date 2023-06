Beleid tegen wachtwoorddelen lijkt te werken: Netflix krijgt recordaantal nieuwe abonnees in de VS

Netflix tekende in de Verenigde Staten opvallend veel nieuwe abonnees op in de voorbije weken. De stijging valt samen met een verbod op het delen van wachtwoorden voor de streamingsite.

Streamingdienst Netflix is al enkele maanden bezig met de uitrol van het nieuwe beleid. Dat komt erop neer dat je niet langer je wachtwoord mag delen met bijvoorbeeld vrienden of familieleden die niet bij jou in huis wonen. Dat was lang wel mogelijk, en zo konden meerdere mensen op kosten van één abonnement series kijken.

Maar er is ondertussen meer concurrentie in de streamingmarkt en Netflix heeft het moeilijk om te blijven groeien. Er kwamen dus restricties op het delen van wachtwoorden (ook in België), en die lijken nu in de VS alvast vruchten af te werpen. Analysebedrijf Antenna maakt in de Wall Street Journal bekend dat het een recordaantal nieuwe abonnees zag voor de streamingdienst in de voorbije weken. Nadat het de restricties op delen invoerde, zou het 100.000 nieuwe dagelijkse bezoekers krijgen, een record en de grootste groei sinds 2019. Ook de opzeggingen stegen, trouwens, maar minder fel dan de nieuwe abonnementen.

Volgens Netflix deelden meer dan honderd miljoen gezinnen hun accounts voor de invoering van het nieuwe beleid. In het nieuwe systeem kunnen abonnees bijbetalen om een extra persoon toegang te geven vanop een andere locatie (idealiter bijvoorbeeld een kotstudent). Veel abonnees gaven aan dat ze bij de aanpassing hun abonnement zouden opzeggen, maar dat valt voorlopig dus best mee. Vraag is nu nog wel hoe de aanpassingen uitpakken op lange termijn.