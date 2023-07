Je kan je Netflix-account nu overbrengen naar een bestaande account

Wie gaat samenwonen met een nieuw lief, kan nu zijn of haar streamingaccount meenemen. Netflix heeft de exportfunctie daartoe uitgebreid.

Tot voor kort kon je profielen alleen exporteren naar een net aangemaakte account, maar daar komt dus verandering in. Een en ander moet het makkelijker maken voor gebruikers die bijvoorbeeld bij hun ouders uit huis trekken om hun volledige kijkgeschiedenis mee te nemen.

Je zal voor de exportfunctie op het nieuwe adres moeten inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. Daarna wordt het profiel overgebracht naar de account van dat toestel. Bij de Profile Transfer zit onder meer gepersonaliseerde aanbevelingen, opgeslagen games, kijkgeschiedenis en andere instellingen.

Het overbrengen van accounts is de laatste tijd belangrijker geworden, omdat je sinds mei in België moet bijbetalen als je op een andere locatie dan je huis wil inloggen op Netflix. Voordien was het vrij simpel om een betalende account te delen over verschillende huishoudens.