Pornhub sluit in twee Amerikaanse staten door verplichte leeftijdscontrole

Pornhub trekt zich terug uit Montana en North Carolina omdat het daar verplicht is om een grondige leeftijdscontrole uit te voeren. Dat kan een voorbode zijn voor een Europese blokkering.

Wie vanuit de twee staten naar de volwassenensite surft krijgt in plaats van een erotisch streamingaanbod slechts één video te zien, waar het bedrijf uitlegt dat het het oneens is met de lokale wetten rond leeftijdscontrole, dat meldt 404media. Ook sites zoals Redtube, Brazzers, YouPorn en andere platformen van Aylo (het voormalige MindGeek) zijn er onbeschikbaar.

Aylo zegt dat je identiteitskaart opgeven bij elk bezoek niet de beste oplossing is, en net meer risico betekent voor de privacy van zowel kinderen als volwassenen. Tegelijk merkt het op dat zulke maatregelen er vooral voor zorgen dat bezoekers naar sites trekken die de regels sowieso minder naleven.

Montana en North Carolina zijn niet de eerste plekken in de VS waar Pornhub niet meer beschikbaar is. Eerder deed het al een soortgelijke blokkade in Utah, Virginia, Arkansas en Mississippi.

De blokkering is interessant omdat het toont dat Aylo wel degelijk haar diensten beperkt in regio’s met striktere wetgeving. Sociale media platformen zoals Facebook en X (Twitter) hebben al met soortgelijke stopzettingen gedreigd, vooral door Europese wetgeving, maar kwamen tot nu toe telkens op die suggesties terug.

Mogelijk ook in Europa?

De Amerikaanse blokkade kan op termijn ook in Europa worden ingevoerd. Bij ons besliste de Europese Commissie eind vorig jaar dat ook Pornhub, XVideos en Stripchat onder de Digital Services Act (DSA) vallen en dus ook een degelijke leeftijdscontrole moeten invoeren. Sites die niet luisteren dreigen beboet te worden, maar de kans bestaat wel dat Pornhub binnenkort op eigen houtje beslist dat Europese bezoekers niet meer mogen langskomen.

De sites van Aylo hanteren daarbij een andere aanpak dan concurrent XHamster (niet te verwarren met Xvideos). Daar heeft men volgens 404media intussen biometrische identificatie uitgerold via Yoti, een platform dat Pornhub vandaag ook gebruikt, maar voor verificatie van uploaders.