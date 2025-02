Australië verbiedt overheidsdiensten gebruik AI-tool DeepSeek

De Australische regering verbiedt alle overheidsdiensten om de nieuwe Chinese AI-tool DeepSeek te gebruiken vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Volgens de Australische minister van Binnenlandse Zaken is er per direct een verbod op het gebruik van DeepSeek op systemen en apparaten van de overheid. Hij gaf aan dat DeepSeek een ‘onacceptabel veiligheidsrisico’ vormt.

‘Artificiële intelligentie is een technologie met veel potentieel en mogelijkheden, maar de overheid zal niet aarzelen om op te treden als onze diensten een nationaal veiligheidsrisico identificeren’, aldus de Australische minister Tony Burke. Er zijn namelijk zorgen dat gegevens van gebruikers van DeepSeek in handen van de Chinese overheid kunnen komen.

‘Voorzichtig zijn’

Om die reden opende de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) al een onderzoek naar DeepSeek. Taiwan kwam ook al met een verbod voor overheidsinstellingen om de tool te gebruiken en in Italië is de AI-chatbot geblokkeerd.

Minister Burke raadde ook gewone burgers aan voorzichtig te zijn met DeepSeek. Volgens hem moeten zij maatregelen nemen om hun onlineveiligheid te vergroten en zich ervan bewust zijn over wat er met hun gebruikersgegevens kan gebeuren.