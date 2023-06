Britse premier Sunak kondigt AI-top aan in Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk zal een eerste wereldtop over artificiële intelligentie (AI) organiseren. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak aangekondigd tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten.

De top zou in de herfst plaatsvinden en gaan over de nood aan internationale maatregelen om de risico’s verbonden aan de technologische vooruitgang in te dammen. Het is de bedoeling ‘gelijkgezinde’ landen samen te brengen.

Inperken van risico’s prioriteit

‘AI biedt een ongelofelijk potentieel om onze levens ten goede te veranderen. Maar we moeten kunnen garanderen dat de ontwikkeling en het gebruik op een veilige manier gebeuren’, legde Sunak uit, kort voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden.

De laatste weken hebben meerdere experts gewaarschuwd voor de gevaren die de snelle vooruitgang van artificiële intelligentie teweeg kunnen brengen. Heel wat wetenschappers en tech-CEO’s onderschreven de stelling dat het inperken van de risico’s verbonden aan artificiële intelligentie prioriteit moet krijgen, op dezelfde manier als naar andere maatschappijrisico’s zoals pandemieën en kernoorlogen wordt gekeken.