ChatGPT maakt medewerkers productiever, bewijst MIT-studie

Maak u niet te ongerust over generatieve AI, claimt het Massachusetts Institute of Technology. In een nieuwe studie toont het Amerikaanse technologie-instituut harde data die wijzen op een productiviteitsboost voor wie ChatGPT en consorten gebruikt.

Zullen generatieve AI-toepassingen à la ChatGPT in een nabije toekomst onze job afnemen, of ons net bijstaan om ons productiever te maken? Het antwoord die cruciale vraag neigt naar het tweede, oppert een nieuwe studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

In een experiment, waarvan de resultaten zopas werden gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Science, lieten MIT-onderzoekers 453 langgeschoolde medewerkers in bedrijven uit verscheidene sectoren een reeks korte teksten schrijven, van een perscommuniqué via een memo tot een ‘e-mailbericht van delicate aard’. Het soort teksten die dagelijks in een professionele omgeving worden geschreven. Na een eerste tekst die ze allemaal zelf moesten schrijven, mocht de helft van de deelnemers aan het onderzoek verder ChatGPT gebruiken, de andere sukkelaars moesten zonder hulp aan de slag blijven.

Effectief efficiënter

Wat bleek? Zij die het taalmodel mochten gebruiken, waren gemiddeld 11 minuten sneller klaar met hun taken, en het resultaat van hun tweede taak (die met ChatGPT dus) was zo’n 18 procent verbeterd in kwaliteit. Nog belangrijker dan die harde data over de productiviteit waren de antwoorden die de deelnemers vervolgens gaven op enquêtevragen: zij die met de chatbot hadden gewerkt voelden zich ook productiever, en hadden meer plezier in hun taken. Twee weken na het experiment gaven ze ook aan dat ze twee keer meer van plan waren om ChatGPT en consorten meer te gebruiken in hun job (al daalde dat wel naar 1,6 keer na twee maanden tijd).

Ongelijkheid wegwerken

Voorlopige conclusies die de onderzoekers trekken uit hun studie is dat generatieve AI inderdaad menselijke medewerkers beter kan bijstaan dan ze vervangen, maar ook dat de ChatGPT’s van deze wereld ongelijkheden tussen medewerkers kunnen wegvagen. Al is dat afhankelijk van hoe goed medewerkers worden in het gebruik van dit soort tools om gaten in hun vaardighedenset dicht te plamuren. ‘Ongelijkheden tussen werknemers kunnen afnemen als werknemers met lagere capaciteiten meer worden ondersteund door ChatGPT, of net toenemen als werknemers met een hogere capaciteit leren om nog meer te profiteren van de nieuwe technologie’, luidt het in de studie.