Google-chatbot Bard komt naar Gmail en YouTube

Googles ChatGPT-concurrent Bard is nog maar sinds deze zomer beschikbaar in België en staat nu al voor grote veranderingen. De conversationele AI wordt geïntegreerd in verschillende Google-diensten en krijgt tal van updates.

Google kondigde een grote update aan voor Bard, waardoor de taalassistent ook beschikbaar zal zijn op diensten zoals Gmail, YouTube, Google docs en andere apps. De toevoegingen, die Google zelf ‘Bard Extensions’ noemt, moeten de chatbot vooral vooruit helpen op vlak van nauwkeurigheid en samenwerkingsfuncties.

Citytrips plannen

De meesten onder ons kennen het wel: uren samenzitten en nog niet die perfecte citytrip uitgestippeld. Terwijl je eigenlijk gewoon wil vertrekken. bijvoorbeeld daarin moet de ‘nieuwe’ Bard een grotere rol gaan spelen. Na de update die Google aankondigde moet Bard de beschikbaarheden van iedereen die meegaat uit Gmail kunnen halen, hotel- en vluchtinformatie opzoeken, de weg naar het vliegveld uitstippelen en YouTube-video’s selecteren van de belangrijkste activiteiten die de stad te bieden heeft. Alles waaraan jij dus tot nu toe al die uren aan besteedde.

Daarbovenop kan je die ene vriend of vriendin, die alles in vraag stelt, simpelweg doorverwijzen naar Bard met al hun vragen. Via een openbare link deel je het gesprek met Bard en kunnen anderen inpikken waar jij gebleven was. Of terugkomen op iets dat jij en Bard al besproken hebben. Als je niet zeker bent van Bard’s redenering, kan je voortaan ook gewoon op het G-pictogram klikken en aanduiden waarover je meer informatie wil. Bard zal dan zijn antwoorden trachten te onderbouwen met informatie die hij op het web vond. Voor vragen groot of klein, moet je vanaf nu bij Bard zijn!

Bard wordt groot(er)

De op AI gebaseerde taalassistent van Google werd nog maar in februari dit jaar in het leven geroepen. Nieuwkomeling Bard moest vooral druk kunnen uitoefenen op OpenAI’s ChatGPT en Google terug in de race brengen. Sinds februari verliep de lancering van Bard, op Google’s taalmodel LaMDA gebouwd, niet precies van een leien dakje. Deze zomer kwam de chatbot – eindelijk – naar België en kon hij plots Frans en Nederlands spreken. Google leerde Bard 40 extra talen aan. Amper een dikke twee maanden later, staat Bard dus opnieuw voor heel wat veelbelovende veranderingen.