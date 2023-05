Google voorziet zoekmachine van generatieve AI

In navolging van Bing komt ook Google met generatieve AI in haar zoekmachine. Het gaat voorlopig om een experimentele functie, waarbij je complexe vragen kan stellen en Google je heel wat gegoogel bespaart.

Op haar conferentie Google I/O stelt Google verschillende AI-innovaties voor. Die kunstmatige intelligentie komt voortaan ook naar haar origineel basisproduct: de zoekmachine.

Dat wil zeggen dat je voortaan complexere vragen kan stellen in de zoekbalk. Als voorbeeld geeft Google een vraag van een gezin, dat zich afvraagt welke uit twee vakantiebestemmingen best zijn om met jonge kinderen en een hond op vakantie te gaan. De AI achter de zoekmachine geeft vervolgens een uitgeschreven tekst met uitleg over de verschillen tussen de twee bestemmingen met betrekking op je situatie.

In een ander voorbeeld, rond Google Shopping, combineert Google specifieke vragen zoals ‘een fiets voor 8 kilometer dagelijks pendelen’ met haar Google Shopping resultaten. Dan krijg je bijvoorbeeld uitleg waarom je beter af zou zijn met een e-bike, gevolgd door bijhorende producten.

De nieuwe zoekfunctie wordt niet meteen overal uitgerold. Je moet zelf toegang vragen via Google Labs. Daar kan je toegang vragen via deze link. Dat hoor je wel in Chrome te doen. Al geeft de site voor vrijwel elke Belg momenteel de boodschap dat de dienst nog niet werkt voor hun account.

Als Google zelf het antwoord op je vragen geeft, hoe zit het dan met zoekresultaten zelf? Die blijven volgens Google. Het bedrijf zegt te zijn ‘toegewijd om waardevol verkeer naar sites te sturen’, klinkt het. Zo krijg je bij de uitleg van Google’s AI zoekmachine ook links naar relevante resultaten rond je vraag of zoekopdracht.

Klik bespaard?

In praktijk ligt dat wel wat dubbel. Net zoals sommige sites klagen dat Google veel informatie al toont op haar zoekpagina, waardoor je niet doorklikt. Zal dit nu nog meer gebeuren. Tegelijk komt die informatie wel van websites die Google leest en indexeert.

Het wordt voor websites die inkomsten genereren uit bezoekers dus een moeilijke oefening: mag Google zomaar de informatie die jij voorziet verzamelen en zelf in herwerkte vorm aanbieden? En hoeveel bezoekers zullen daadwerkelijk doorklikken als Google hen al een kant-en-klaar antwoord geeft? Dingen die in de komende jaren mogelijk voor wrevel op het internet zullen zorgen.

Advertenties

De nieuwe zoekmogelijkheid gaat nog steeds gepaard met advertenties (search ads). Google zegt dat die op vaste posities doorheen de zoekfunctie of de shopping functie zullen verschijnen, maar dat het hier nog volop mee experimenteert. Voor adverteerders zelf is er momenteel geen mogelijkheid om een onderscheid in kliks of impressies te zien tussen de klassieke zoekmachine en de nieuwe methode.