Leiders van softwareteams zullen snel mensen én generatieve AI moeten aansturen

Binnen twee jaar al zal meer dan de helft van alle software engineering leaders zowel menselijke ontwikkelaars als generatieve AI moeten aansturen, zegt marktstudiebureau Gartner. Maar dat is niet noodzakelijk een nadeel.

Een software engineering leader (SWEL) overziet softwareontwikkeling in zijn volledige levenscyclus van softwareontwikkeling, van het ontwerp tot de test. Daarin stuurt hij of zij een menselijk team van gespecialiseerde ontwikkelaars aan. Maar die zullen volgens Gartner vrij snel – lees: tegen 2025 al – een ‘collega’ vinden in generatieve AI, die repetitieve programmeertaken zal kunnen overnemen van mensenhanden. Maar ze kan ook assisteren in de zoektocht naar talent voor bepaalde taken.

Aanpassen geblazen

‘Naast de impact van generatieve AI op de implementatie van technologie, verandert het ook de managementverantwoordelijkheden van leiders op het gebied van software-engineering’, zegt Haritha Khandabattu, senior director analyst bij Gartner. ‘Denk daarbij aan teammanagement, talentmanagement en deontologische code. Leiders op het gebied van software engineering zullen een aanzienlijk nadeel ondervinden als ze deze veranderingen niet herkennen en zich eraan aanpassen – met het risico te worden vervangen door diegenen die deze disruptieve technologie wél omarmen.’

Narratief doorbreken

Een andere uitdaging, denkt Gartner, wordt het doorbreken van het courante narratief over generatieve AI naar de teamleden toe. Er zal transparantie en overtuigingskracht van software leaders worden gevraagd, denkt het analistenbureau, om medewerkers hun unieke nut in de ontwikkelcyclus in de verf te blijven zetten. Zo kan dat schrikbeeld van machines die het van de mens zullen overnemen worden getransformeerd naar een voordeel: een menselijk team dat snel schakelt bij veranderingen.

Snel schakelen

‘Generatieve AI zal ontwikkelaars niet vervangen in de nabije toekomst’, zegt Khandabattu. ‘Hoewel het de mogelijkheid heeft om bepaalde aspecten van software-engineering te automatiseren, kan het niet de creativiteit, het kritisch denken en het probleemoplossend vermogen repliceren die mensen bezitten. Leiders moeten de waarde van hun teams versterken door te laten zien hoe generatieve AI krachten vermenigvuldigt en efficiëntie verbetert. Gebruik geen generatieve AI om taken te vervangen die menselijk oordeel en kritisch denken vereisen. Evalueer voortdurend use cases waarbij generatieve AI maximale waarde kan toevoegen in de dagelijkse activiteit.’