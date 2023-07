Meta lanceert nieuw taalmodel LLaMA 2

Techgigant Meta verhoogt de inzet in generatieve AI met zijn nieuwe taalmodel Llama 2. De nieuwe GPT-4-concurrent is vrij beschikbaar, ook voor commercieel gebruik, en werkt op clouddiensten als Azure en AWS.

In februari, niet heel lang na de publieke verwondering over de capaciteiten van ChatGPT, gooide ook Meta zich in de arena van de generatieve AI met zijn LLaMA-taalmodel. Op dat moment was het nog enkel beschikbaar voor researchdoeleinden, dus de eindgebruiker – meer geïnteresseerd in de eindwerken of bedrijfsmemo’s die konden worden geschreven door OpenAI’s ChatGPT of Googles Bard – gaf er weinig om. Maar de gisteren voorgestelde opvolger LLaMA 2 spoort heel wat breder, met de mogelijkheid om – via diensten die andere bedrijven er mogelijk op zullen bouwen – ook snel in dat publieke veld terecht te komen.

Microsoft spreidt zijn inzet

Meta koppelt geen eigen chatbot aan LLaMA 2, maar door samenwerkingen die de techgigant al afsloot met Microsoft en Amazon zal het nieuwe taalmodel wel beschikbaar zijn voor professionele klanten via clouddiensten Azure en AWS. En via een deal met chipmaker Qualcomm, wiens recentste Snapdragon 8 Gen 2-processor onder meer in smartphones van Samsung, OnePlus en Asus zit, kan Meta’s nieuwe taalmodel binnenkort ook virtuele assistenten, productiviteitstools en entertainmenttoepassingen op smartphones en pc’s aandrijven.

Het is interessant om te zien hoe Microsoft op nieuwe bewegingen in de taalmodellenmarkt reageert. De vrij nauwe samenwerking met Meta voor LLaMA 2 volgt erg snel op een eerdere investering in OpenAI’s GPT-4, dat eveneens primair beschikbaar is via Microsofts Azure-clouddienst.

Android-aanpak

Maar ook Meta lijkt een strategische zet te hebben uitgevoerd met LLaMA 2: het maakte zijn nieuwe taalmodel open-source, zowel voor researchdoeleinden als voor commerciële toepassingen. Eender welke commerciële partij kan dus, via de platformen waarmee Meta op dit moment samenwerkt, vrij toepassingen bouwen op de LLaMA 2-technologie.

In zijn communicatie over de nieuwe lancering gooit Meta het wat dat betreft over een filosofische boeg: een vrij beschikbaar groot taalmodel is ‘veiliger’ omdat veel meer onderzoekers en ontwikkelaars de grenzen van het ding kunnen verleggen, en sneller problemen kunnen ontdekken en oplossen. ‘Open source drijft innovatie’, haalde Meta-baas Mark Zuckerberg de grote gemeenplaats nog maar eens aan. Maar natuurlijk kan zo’n opensourcelancering ook commercieel handig zijn: kijk maar naar Googles Android-besturingssysteem, dat door zijn vrije beschikbaarheid het leidende smartphoneplatform werd.