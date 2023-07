Meta wordt transparanter in hoe het AI gebruikt op Facebook en Instagram

Socialmediareus Meta gebruikt kunstmatige intelligentie om te organiseren wat gebruikers prominent zien op Facebook en Instagram. Het levert zijn gebruikers nu meer transparantie in waar en hoe dat systeem bepaalde berichten voorrang geeft op andere, en meer mogelijkheden om zelf aan te geven welk soort content ze belangrijk vinden.

Hoe het komt dat bepaalde berichten in het overzicht, de Reels en Stories van sociaalnetwerken Facebook en Instagram prominenter in beeld komen dan andere? Daarover beslist een kunstmatig intelligent systeem van koepelbedrijf Meta, dat reageert op de feedback waarmee gebruikers het veelal onbewust voeden: hoe vaker iemand een bepaald soort content liket, deelt of becommentarieert, hoe sneller vergelijkbare andere content prominent in beeld zal komen. De alchemie waarop dat systeem werkt hoort bij Meta’s diepste bedrijfsgeheimen, maar in een reeks nieuwe updates wil het bedrijf nu wel meer transparantie leveren in hoe zijn AI bepaalde content voorrang geeft, en meer controle daarover.

Meer inzicht

Voor Facebook- en Instagram-gebruikers is het altijd al een raadsel geweest waarom berichten van bepaalde gebruikers of pagina’s regelmatiger in beeld komen dan die van andere. Bovendien is dat achterliggende AI-systeem, dat bedoeld is om gebruikers snel content te leveren die het beste aansluiten bij hun interesses, niet altijd feilloos. Meta levert nu meer transparantie daarin met tweeëntwintig system cards: tekstblokken die in detail uitleggen hoe Facebook en Instagram AI gebruiken om te bepalen wat er in beeld komt, en welke accounts worden voorgesteld om te volgen. Centraal daarin is de ‘Waarom zie ik dit bericht?’-functie, die bij meer verschillende soorten content zal verschijnen.

Meer controle

Ook de controle over welke content er automatisch naar boven wordt geschoven, wordt uitgebreid in een toekomstige update voor Facebook en Instagram. In de app van die laatste, bijvoorbeeld, was het al mogelijk voor gebruikers om aan te geven dat ze minder van een bepaald soort content willen zien verschijnen, maar nu komt er ook een functie bij om méér berichten van dezelfde soort te zien.

Meta’s aandacht voor inzicht in zijn AI-processen past in een langzaam veranderende cultuur die over de hele tech-industrie zichtbaar wordt. In niet geringe mate speelt daarin de verhoogde interesse van wetgevende machten voor AI mee. De Europese Unie, met name, is met zijn aanstaande AI Act bezig aan verregaande regulering van hoe de bedrijfswereld kunstmatige intelligentie kan en mag gebruiken.