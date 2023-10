OpenAI is veruit de best gefinancierde taalmodel-ontwikkelaar

Volgens recente cijfers van marktonderzoeker CB Insights is OpenAI, het bedrijf achter onder meer taalmodel GPT-4, de best gefinancierde Large Language Model (LLM)-maker. De spectaculaire financieringsrondes die vandaag in generatieve AI worden gepompt resulteren ook in een flinke opmars wat recrutering betreft.

Met zijn 14 miljard dollar (13,25 miljard euro) aan opgetelde investeringsrondes is OpenAI momenteel met enige voorsprong de best gefinancierde maker van Large Language Model (LLM)-technologie, die onder meer AI-gedreven chatbots aandrijft. Nummer twee in de lijst, die onlangs verscheen in een nieuwsbrief van marktonderzoeker CB Insights, is Data Bricks in San Francisco, met onder meer Adobe en Toyota als klanten, dat 4 miljard dollar (3,79 miljard euro) aan durfkapitaal verzamelde.

Vijftal in de miljarden

Als derde staat Anthropic, eveneens uit het westerse AI-epicentrum San Francisco, met 2,9 miljard dollar (2,75 miljard euro) aan fondsen. Die kan in de nabije toekomst wel een sprong maken, zegt CB Insights: Amazon is van plan om 4 miljard extra in het bedrijf te pompen. Onder die deal wil Anthropic ook Amazon’s clouddiensten gebruiken om zijn toekomstige AI-modellen te trainen.

Het lijstje van bedrijven die meer dan een miljard dollar binnenkregen wordt afgerond door Meta, dat tot nu toe 2,4 miljard dollar (2,27 miljard euro) veil had voor zijn eigen LLM-inspanningen, en het in Palo Alto gevestigde Inflections (met 1,5 miljard dollar of 1,42 miljard euro), dat aan een ‘persoonlijke’ AI aan het sleutelen is.

Personeelsuitbreiding

De voornaamste post waaraan die miljarden worden uitgegeven is personeel, zo blijkt uit een andere CB Insights-grafiek. Zeker OpenAI valt, in een breder onderzoek naar de aanwervingen van GenAI-bedrijven, op met zijn personeelsgroei van 370 procent naar een werknemersbestand van 1.646 mensen. De war on talent gaat wellicht sneller dan er nieuwe mensen kunnen worden opgeleid, zegt CB Insights. En er zijn ook al GenAI-bedrijven die beginnen te kraken onder de competitieve druk: ‘sommige categorieën binnen generatieve AI zien toenemende concurrentie en druk, wat heeft geresulteerd in een vlakke groei tot een afname van het aantal werknemers.’