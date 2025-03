DuckDuckGo rolt privacyvriendelijke AI uit voor zoekmachine en chat

DuckDuckGo laat je voortaan toe om ook AI te gebruiken bij zoekopdrachten. Dat blijft optioneel en privacyvriendelijk zegt de organisatie.

DuckDuckGo is een zoekmachine die focust op privacy. Het brengt het surf- en zoekgedrag van gebruikers niet in kaart of verkoopt die data niet door. De functies worden al twee jaar getest. Die komen nu uit beta en zijn voor iedereen optioneel te gebruiken.

Met Duck.ai heeft de dienst nu ook een chatportaal vergelijkbaar met ChatGPT van OpenAI of Le Chat (van Mistral). Je kan er in je eigen taal vragen stellen en antwoord krijgen, gebaseerd op de taalmodellen Mistral Smal 3, Llama 3.3, GPT-4o mini, o3-mini en Claude 3 Haiku.

De zoekfunctie van DuckDuckGo geeft voortaan antwoorden ondersteund door AI. De organisatie verwacht dat die zo’n twintig procent van de tijd zullen opduiken. Al blijft dat optioneel. Zowel de zoekmachine als de chatbot zijn te gebruiken zonder account. De aanpak van de organisatie is dat je de (productiviteits)voordelen van AI kan gebruiken zonder privacyrisico’s waarbij je eigen data of vragen die je stelt worden gebruikt.

‘We erkennen dat niet iedereen AI wil gebruiken en dat is oke voor ons. Daarom zijn al onze AI features optioneel en kunnen ze worden uitgezet of beperkt,’ klinkt het in een blogpost over de aankondiging.