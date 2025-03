Spanje wil reclame met ‘stiekeme AI’ stevig beboeten

Bedrijven in Spanje kunnen binnenkort mogelijk flinke boetes verwachten als zij reclame maken met behulp van kunstmatige intelligentie zonder daar melding van te maken. De Spaanse regering heeft hiervoor deze week een wet goedgekeurd. Daarmee wil Madrid het gebruik van zogeheten deepfakes aan banden leggen.

Het parlement moet nog wel zijn fiat geven. Mocht de wet er definitief komen, dan kunnen bedrijven die de wet overtreden boetes krijgen tot 35 miljoen euro of 7 procent van de wereldwijde jaaromzet. De Spaanse regering heeft in de wet richtlijnen overgenomen uit de baanbrekende AI-wet van de Europese Unie die vorig jaar door het Europees Parlement werd goedgekeurd.

‘Artificiële intelligentie is een zeer krachtig instrument dat kan worden gebruikt om ons leven te verbeteren. Maar ook om desinformatie te verspreiden en de democratie aan te vallen’, zei de Spaanse minister van Digitale Transformatie Óscar López in een toelichting. Volgens hem kan iedereen in deepfakes trappen: video’s, audio-opnames of foto’s die zijn bewerkt of gemaakt met AI, maar die als echt worden gepresenteerd.