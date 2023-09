Australisch bedrijf toont brein-computerinterface zonder hersenoperatie

Volgens het Australische bedrijf Synchron kan het menselijk brein rechtstreeks worden aangesloten op een computer zonder dat daarvoor een riskante hersenoperatie nodig is. Het sleutelt aan een endovasculair implantaat, dat in de hersenen wordt ingebracht via een stent in de halsader.

Elon Musks recente sores met de betreurde Neuralink-primaten laten zien dat het niet zo’n sinecure wordt om het menselijk brein aan te sluiten op een computer. Hersenoperaties zijn op zich al riskant, en daarna nog komt de hoogste drempel: het aansluiten van elektroden op de tere hersenmassa. Maar er is een andere weg mogelijk, zegt technologiebedrijf Synchron. In labo’s van de onderneming, in het Australische Melbourne, wordt inmiddels al meer dan een decennium gewerkt aan een hersen-computerinterface die kan worden ingebracht via de bloedbanen, en zo zijn toegang vindt tot de hersenen.

Via een stent

Het implantaat van Synchron wordt ingebracht in een stent, een klein, ontplooibaar buisje dat in bloedvaten wordt ingebracht om ze breder te maken. ‘We gaan de halsader in de nek binnen en banen ons zo een weg naar de hersenen, waarna de stent zich opent over dat gebied van de hersenen dat de motorische cortex wordt genoemd,’ zei Tom Oxley, een hersenchirurg die Synchron in 2012 oprichtte en er vandaag de CEO van is. ‘Van daaruit communiceert het apparaat draadloos met de buitenwereld om persoonlijke apparaten te bedienen.’

Klinische test bezig

De motorische cortex regelt de intentie van onze hersenen om ons lichaam te bewegen. Antennes in het Synchron Switch-implantaat vangen die signalen in de hersenen op, zodat gebruikers, door simpelweg te denken aan bewegende delen van hun lichaam, apparaten moeten kunnen bedienen.

Maar de eerste toepassing van het Synchron-implantaat ligt natuurlijk in de zorg. Er kunnen verscheidene hersenaandoeningen mee worden bestreden, van amyotrofische laterale sclerose (ALS) tot beroertes, denkt het bedrijf. Een eerste klinische proef in de Verenigde Staten, waarbij het toestelletje al bij tien patiënten werd ingebracht, nadert zijn voltooiing.