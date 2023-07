EU keurt steun aan Europese halfgeleidersector goed

In een nieuwe EU Chips Act, die vandaag zal worden goedgekeurd binnen het Europees Parlement, moet de halfgeleidersector binnen het continent zodanig worden gestimuleerd dat lokale productie van minder dan 10 procent naar 20 procent gaat. Daarmee moet de levering van halfgeleiders in de EU – een pijnpunt de afgelopen jaren – veilig worden gesteld.

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg wordt vandaag de Chips Act geratificeerd, waaronder de levering van halfgeleiders binnen de Europese Unie veilig moet worden gesteld. De goedkeuring is een formaliteit: het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten al overeenstemming over het nieuwe wetgevende initiatief. Europese fabrikanten moeten worden gestimuleerd om meer chips op eigen bodem te produceren, waardoor de Europese halfgeleiderproductie van het huidige peil – minder dan tien procent – naar twintig procent wordt opgekrikt.

Lees ook: EU bereikt akkoord over miljardensteun chipsector

Meer dan 3 miljard aan R&D

De belangrijkste reden achter de nieuwe richtlijn zit in de wereldwijde chipcrisis van de afgelopen jaren: de pandemie, zo stipt de Europese Commissie aan in een persbericht, heeft ‘kwetsbaarheden in de mondiale toeleveringsketens aan het licht gebracht.’ Stijgende industriekosten en consumentenprijzen hebben tot een tekort aan halfgeleiders geleid, dat het herstel van Europa vertraagde.

Europese parlementsleden hebben 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor de stimulering van onderzoek en ontwikkeling op gebied van halfgeleiders. Ook komt er een netwerk van competentiecentra om gaten in de kennis te dichten.

Voorzieningszekerheid

Op die manier, denkt Europa, kunnen er investeringen worden aangetrokken en productie en R&D worden gestimuleerd, ook voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met name in chipontwerp ziet de EU een belangrijke piste. Er zullen gerichte projecten worden ondesteund om de voorzieningszekerheid van chips binnen de Unie te verzekeren.

Ook moeten er een crisisresponsmachine en een batterij noodmaatregelen komen. Zoals een prioriteit maken van de levering van producten die getroffen zijn door tekorten, en het uitvoeren van gezamenlijke aankopen voor de lidstaten.