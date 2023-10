Frans-Duits consortium gaat eerste exascale computer in Europa bouwen

Een consortium, geleid door Eviden uit de Atos groep en het kwantumcomputingbedrijf ParTec, gaat Europa’s eerste ‘exascale’ computer bouwen.

EuroHPC heeft het contract voor zijn nieuwste supercomputer, Jupiter, aan het Frans-Duitse consortium toegewezen. Het gaat om de eerste zogeheten ‘exascale’ supercomputer in Europa. Dat is een computer met een rekenkracht van minstens één exaflop, ofte duizend petaflops. Dat zou ongeveer overeenkomen met de computerkracht van 10 miljoen ‘gewone’ desktopcomputers. De supercomputer zal beheerd worden door het Jülich Supercomputing Centre in Duitsland en heeft een totaal projectbudget van 500 miljoen euro.

Jupiter krijgt GPU’s en CPU’s van Nvidia en SiPearl aan boord en moet een biljoen berekeningen per seconde aankunnen. Een en ander moet voor doorbraken in wetenschap en technologie zorgen. De computer werd voornamelijk ontworpen om intensieve berekeningen en AI-simulaties voor wetenschap en industrie aan te kunnen.

De EU werkt al langer aan zijn supercomputer-capaciteit. Via de EuroHPC-organisatie plant het centra in Duitsland en Frankrijk, en heeft het een hub in Barcelona waar wetenschappers specifieke algoritmes voor de supercomputers ontwikkelen. EuroHPC heeft momenteel een vijftal operationele supercomputers, waarvan Lumi, in Finland, met zijn 375 petaflops de snelste is.