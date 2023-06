Apple breidt zelfherstel uit naar iPhone 14 en M2 laptops

Apple heeft haar herstelprogramma uitgebreid zodat ook de iPhone 14-reeks en laptops met M2 chip kunnen worden hersteld. Al blijven er addertjes onder het gras zitten. Ook Samsung en Microsoft doen gelijkaardige initiatieven.

Apple begon vorig jaar met een programma waarbij je als consument originele onderdelen bij Apple kan herstellen en zelf je iPhone kan herstellen. Het programma is nog maar in een aantal landen beschikbaar, waaronder België. Dat programma wordt nu uitgebreid met de iPhone 14-modellen en de 13-inch MacBook Air en MacBook Pro met M2 chip.

Tegelijk zegt het bedrijf dat het System Configuration proces voortaan eenvoudiger is. Dat is de tool die je als zelfhersteller moet gebruiken om je nieuwe onderdelen softwarematig te koppelen aan je toestel. Formeel zegt Apple dat dat nodig is om zeker te zijn dat de onderdelen origineel zijn en goed werken.

Samsung

In realiteit zijn zulke tools vooral een beperking op het herstelrecht omdat ze gebruikers weghouden van niet-officiële onderdelen die mogelijk even goed werken, maar goedkoper zijn en niet via Apple worden aangeboden of goedgekeurd. Apple staat zelf herstellen dus toe, maar enkel als je met onderdelen doet die Apple zelf goedkeurt en aanbiedt. Mede daarom is Frankrijk recent een onderzoek begonnen naar die praktijk.

De uitbreiding van Apple komt er kort nadat ook Samsung met een herstelprogramma begint, eveneens beschikbaar in België. Daarbij kan je om onder meer de Galaxy S20, S21 en S22 zelf herstellen, net zoals de Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360.

Microsoft

Vorige week kondigde ook Microsoft aan dat haar Surface toestellen voortaan herstelbaar zijn. Hier gaat het onder meer over de Surface Pro 7, X, 8, 9 (zowel de Intel als Qualcomm/5G-versie), de surface Laptop 3, 4, 5, Go 2, de Surface Laptop Studio en de Surface Studio 2+.

Onder meer de Microsoft Surface Pro 7 van enkele jaren geleden wordt vlotter herstelbaar. © Microsoft

Het gaat onder meer om het scherm, de batterij, luidsprekers en camera, de SSD of het toetsenbord of kickstand (afhankelijk van het model dat deze heeft). De dienst is voorlopig wel enkel beschikbaar in de VS, Canada en Frankrijk.

Geen liefdadigheid

Dat grote techfabrikanten volop de kaart trekken van het zelfherstel is geen verrassing. Het lijkt in eerste instantie op iets om klanten beter te bedienen. Maar in praktijk weigerden de meeste spelers jarenlang om bijvoorbeeld een batterij vlot vervangbaar te maken, of om eenvoudig onderdelen te voorzien. Apple verzette zich ook lange tijd tegen onafhankelijke herstellers.

Nu er zowel in de VS als Europa wetten aankomen om dat verplicht te maken, nemen sommigen de vlucht vooruit met hun herstelprogramma. Dat Frankrijk bijvoorbeeld het eerste Europees land is voor de Surface herstelmogelijkheden heeft mogelijk te maken met het feit dat toestellen daar sinds kort ook een score krijgen rond hun herstelbaarheid. Maar het resultaat is wel dat je vandaag eenvoudiger een toestel kan herstellen en het zo langer kan laten meegaan.