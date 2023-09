Nieuwe Watch is eerste CO2-neutrale product van Apple

Apple kondigde zopas het nieuwe assortiment iPhones en Apple Watches aan. Sommige van die uurwerken zijn vanaf nu CO2-neutraal, om aan Apples milieudoelstellingen voor 2030 te voldoen. Maar hoe wordt zo’n Watch CO2-neutraal?

Een belangrijk aspect van het Apple-event afgelopen week, zijn de ambitieuze milieudoelstellingen die de techreus zichzelf oplegt voor de toekomst. De eerste CO2-neutrale producten zijn de nieuwe Apple Watches. Alleszins de nieuwe 9-serie, de Apple Watch SE in combinatie met een geweven sportbandje en de Apple Watch Ultra met een Trail- of Alpine-bandje.

Maar wat valt nu precies onder een ‘CO2-neutrale’ Watch? Wel, volgens de criteria moeten de horloges van Apple op 100 procent schone elektriciteit werken (het bedrijf compenseert jouw oplaadbeurten), moet 30 procent van hun gewicht afkomstig zijn van recycleerbaar materiaal en moet de helft van al het transport op andere wijze dan luchtvaart verlopen. Alles tezamen moet dit ervoor zorgen dat de ecologische voetafdruk van deze modellen 75 procent kleiner wordt.

Hoe draagt de producent van ’s werelds populairste horloge daar concreet aan bij? Om te beginnen is het omhulsel van de nieuwe 9-serie vervaardigd van 100 procent gerecycled aluminium. En voor de eerste keer ooit is ook het kobalt in de batterij van het klokje volledig gerecycled. De ‘vuile’ energie die thuis wordt gebruikt om de Watch op te laden, zal Apple compenseren door zelf met groene energie te werken.

Verder wordt in geen enkele productielijn nog met leder gewerkt. Het nieuwe FineWoven-textiel, dat voor 68 procent uit recycleerbare materialen bestaat, moet vanaf nu de stijlvolle en duurzame standaard worden. Ook het populaire geweven sportbandje wordt voortaan voor 82 procent uit gerecycled materiaal vervaardigd.

Ambitieus

Tegen de het nieuwe decennium wil de computerfabrikant al zijn producten, en zelfs de gehele waardeketen, CO2-neutraal maken. Dat zijn de ambitieuze klimaatdoelstellingen kort samengevat. De Apple Watch is slechts een kleine eerste stap. Elektriciteit, bijvoorbeeld, blijft een van de grote boosdoeners op vlak van de CO2-uitstoot van het bedrijf. Daarom wil Apple wereldwijd investeren in zonne- en windprojecten.

Niet alleen bij de productie, maar ook bij het opladen is ‘vuile’ elektriciteit de boosdoener. Daarom brengt Apple iets nieuws naar de Woning-app. Die toepassing laat je straks controleren of en wanneer er schone energie beschikbaar is op het netwerk. Bedoeling is dat gebruikers hun gadgets gaan opladen wanneer de elektriciteit het ‘schoonst’ is, zodat er minder schadelijke uitstoot is.