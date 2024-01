Samsung werkt aan slimme ring die later dit jaar moet uitkomen

Het Zuid-Koreaanse Samsung bereidt de lancering voor van de Galaxy Ring, een geconnecteerde ring die gezondheidsgegevens verzamelt van de drager. Het apparaat zou in de tweede helft van dit jaar op de markt moeten komen, zo heeft de baas van de gezondheidsafdeling van het bedrijf, Hon Pak, gezegd.

Samsung toonde een vroeg exemplaar van de Galaxy Ring in de marge van de voorstelling van zijn nieuwe S24-smartphonereeks. Het gadget is gemaakt uit titanium, maar verder werden er nog geen details gegeven, zoals de functionaliteiten of de prijs. Gelijkaardige ringen van andere bedrijven kunnen onder meer de hartslag en de activiteit meten.

Tijdens de slaap

Samsung is dus niet de eerste speler die zo’n geconnecteerde ring wil uitbrengen, maar met zijn honderden miljoenen klanten kan het bedrijf de markt potentieel sterker in beweging krijgen dan de kleinere spelers die al op de markt aanwezig zijn.

Met zo’n ring wordt onder meer aan mensen gedacht die ook tijdens hun slaap gegevens over hun gezondheid willen laten verzamelen, maar die daarvoor liever geen smartwatch dragen.