CES 2025: autonome en veiligere auto’s staan centraal

De technologiebeurs CES in Las Vegas wordt meer en meer een autosalon. Een hele beurshal wordt ingenomen voor innovaties in mobiliteit en voertuigtechnologie.

In sommige Amerikaanse steden rijden al zelfrijdende auto’s zonder bestuurder, maar strikte regelgeving houdt een brede internationale uitrol voorlopig tegen. Toch pakken de autobouwers in Las Vegas opnieuw uit met nieuwigheden.

Zo heeft Waymo, onderdeel van Google, de zesde generatie van zijn robottaxi voorgesteld die het bedrijf samen met de Chinese autobouwer Zeekr maakt. De wagen beschikt over sensoren die zichzelf kunnen schoonmaken in moeilijke weersomstandigheden. Het nieuwe model zal rijden op wegen in Californië, waar de wetgeving voor autonome voertuigen minder streng is. Het Amerikaanse bedrijf uitte de ambitie om stuur en pedaal op termijn te laten verdwijnen uit zijn voertuigen.

De Japanse elektronicagigant Sony stelde tijdens CES dan weer zijn Afeela 1 voor, een halfautonome auto gemaakt met steun van Honda. De wagen zal niet voor 2026 beschikbaar worden.

Het Chinese Xpeng trekt veel aandacht met zijn Land Aircraft Carrier, een elektrisch voertuig dat kan vliegen zoals een drone. Het bedrijf zegt dat al 3.000 exemplaren zijn besteld, terwijl de commercialisering in China pas is gepland voor 2026. Het wordt wel nog een hele klus om alle goedkeuringen te krijgen. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs gingen bijvoorbeeld vliegende taxi’s worden gedemonstreerd, maar uiteindelijk werden ze toch geweigerd.

De autobouwers schuiven ook veiligheidsinnovaties naar voren. Hyundai stelde een prototype voor van een ‘holografische voorruit’, met als doel afleiding voor de bestuurder vermijden. Hetzelfde bedrijf pakte uit met een scanner die de vitale functies van de bestuurder in de gaten houdt en stress of vermoeidheid probeert te voorkomen, bijvoorbeeld door verlichting of stuur- en zetelinstellingen aan te passen. Het zal wellicht nog jaren duren voor die concepten zijn uitgewerkt tot marktrijpe producten.