Minder robottaxi’s in San Francisco na ongeval

Cruise, de uitbater van een vloot robottaxi’s in San Francisco, moet zijn aantal zelfrijdende wagens halveren na een aanrijding met een brandweerwagen.

Het bedrijf, een dochter van General Motors, moet van de verkeersautoriteiten van de staat Californië zijn wagenpark fors inkrimpen. In afwachting van een onderzoek van de autoriteiten naar het incident mag Cruise overdag maar met 50 auto’s rondrijden en ’s nachts met 150.

Een robottaxi raakte donderdag in San Francisco betrokken in een ongeval met een brandweerwagen. Die reed op een kruispunt door een groen licht maar reed met zwaailichten en sirene aan. Een passagier van de taxi raakte daarbij gewond. Het gaat niet om het eerste incident in San Francisco met zelfrijdende wagens. Recentelijk reed een auto van Cruise er zich vast in nat beton.

Niet iedereen gelukkig

Robottaxi’s van Cruise en concurrent Waymo mogen sinds kort in San Francisco dag en nacht betalende ritten aanbieden. Ze kregen daarvoor toestemming van de regulerende autoriteiten van Californië.

Maar niet iedereen in San Francisco is daar gelukkig mee. Onder meer de stad zelf en de lokale verkeersautoriteiten protesteren. Die argumenteren dat de technologie nog niet ver genoeg staat en verwijzen naar recente incidenten met zelfrijdende wagens.