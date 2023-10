Op bezoek bij het Chinese BYD: elektrische auto’s, maar ook smartphones en tablets

Wij leren in Europa BYD – kort voor Build Your Dreams – nu pas echt kennen als leverancier van elektrische personenwagens, maar het bedrijf is al veel langer actief op meerdere fronten. Data News liep langs op de hoofdzetel in het Chinese Shenzhen.

U weet het misschien niet, maar in Europa rijden bijzonder veel bussen en vrachtwagens van het Chinese merk BYD rond. De puur elektrische bussen rijden ondertussen al in meer dan 20 landen en in 100 grote Europese steden. In Londen zijn 7 op de 10 bussen van Transport for London (TfL) van de hand van BYD.

Of misschien wist u dat wel, maar realiseert u zich niet dat het al in 1998 was dat BYD een eerste overzees filiaal – in Nederland nota bene – opende. Toen werkte het bedrijf uitsluitend rond batterijtechnologie. Ondertussen is BYD uitgegroeid van een relatief onbekend merk in Europa tot een van de leidende merken in nieuwe energievoertuigen – ja, ook personenwagens.

De ingang van de hoofdzetel van BYD in Shenzhen (China). © KVdS/DN

Enkele personeelsleden van BYD nodigden Data News uit voor een bezoek aan de Chinese hoofdzetel in Shenzhen. Omdat we geen officieel persbezoek aanvroegen, duurt het even voor de slagbomen open gaan en de toegangsbadges uitgedeeld worden. Onze vriendelijke hosts laten het niet aan hun hart komen en vertellen in tussentijd enthousiast waarom zij kozen voor een carrière bij ‘Build your Dreams’ waarvoor het acroniem BYD eigenlijk staat: innovatie, de kans om een verschil te maken, en werken voor wat zij zien als niet minder dan een van de bedrijven die China’s national trots vormen. Onze gids woont zelfs op de campus waar bijna 60.000 mensen werken van de 600.000 werknemers die BYD wereldwijd telt. De campus bestaat voor een stuk uit productiefaciliteiten, maar even goed ook over de nodige showrooms, ontmoetingsruimtes en heel wat kantoren. Samen goed voor in totaal 2,3 vierkante kilometer, zo laten we ons vertellen. Rondom de campus loopt een meer dan 4 kilometer lange monorail om werknemers over en weer te laten pendelen. Een zelfrijdende trein, uiteraard. De SkyRail is meteen ook een showcase van wat BYD even goed ook kan bouwen én ook commercialiseert naast elektrische personenwagens. Dat is waar het merk momenteel in Europa – en zeker ook in ons land – steeds meer bekend om raakt.

Van batterij naar auto

“Maar het is pas sinds 2021 dat BYD inzet op elektrische personenwagens: daarvoor bood het enkel commerciële voertuigen aan”, vertelt onze gids. Zijn naam mogen we niet bij de quote plaatsen: iets met een niet-officieel bezoek en geen machtiging om met de pers te praten. “In 1995 draaide BYD uitsluitend op de ontwikkeling van innovatieve Lithium-Ion batterijen voor Motorola-gsm’s. In 2003 werd geswitcht naar de auto-industrie, met dus in eerste instantie enkel commerciële voertuigen, maar de batterijen zijn altijd in onze core gebleven”, vervolgt hij. Vanuit de opgedane kennis van de elektrische wagen kwam het plan om hierop te kapitaliseren en eigen voertuigen te bouwen. Ook nu nog blijft BYD inzetten op het verbeteren en innoveren van de batterij. In 2020 stelde BYD nog de eerste versie van hun Blade Battery voor die als eerste ingebouwd werd in de Han, het toenmalige flagship sedan model.

In deze testopstelling testen ingenieurs hoe brandveilig een elektrische batterij al dan niet is wanneer die beschadigd wordt. © KVdS/DN

Het gaat dan lang niet uitsluitend over innovatie in de capaciteit of het bereik, maar ook in veiligheid. Tijdens de rondleiding passeren we een hermetisch afgesloten ruimte: een testopstelling waar nagels doorheen een elektrische batterij geduwd worden. Met een traditionele lithiumbatterij is dat een recept voor een gegarandeerd chemische brand met bijzonder hoge temperaturen: het soort brand die elektrische wagens zo moeilijk te blussen maakt. Een Blade Battery blijkt veel minder vatbaar voor brand of explosie, zelfs bij ernstige beschadiging zoals een spijker erdoorheen of een afbuiging.

Meer dan wagens

BYD Dolphin: de gezinswagen die onderaan de prijzenladder bengelt. © KVdS/DN

Ondertussen zijn auto’s binnen de BYD-groep goed voor bijna 80 procent van de omzet: afgerond 60 miljard euro in 2022. Afgelopen zomer rolde het vijf miljoenste exemplaar van de band. Binnen China is BYD één van de 94 merken, maar met een marktaandeel van 11 procent wel de grootste speler. Ook hier in Europa groeit het marktaandeel van de Chinese fabrikanten stelselmatig, en BYD lijkt vast van plan om een groot deel van die markt in te pikken: het is geen toeval dat met de regelmaat van de klok nieuwe dealers in ons land opduiken. “Vorig jaar hebben we meer dan 55.000 wagens overzees verkocht. Dit jaar zitten we al aan meer dan 100.000 exemplaren”, weet onze gids. Ondertussen lijkt BYD op weg om Tesla in te halen. Binnen Europa worden er momenteel vijf modellen van BYD verkocht: van middenklasser, tot compacte SUV en sedan toe. Een van de werknemers die ons rondleidt is zelf lyrisch over de Dolphin waarmee zij rondrijdt. ’29.000 euro wordt de startprijs van de goedkoopste Dolphin-gezinswagen’, voegt de gids er aan toe. Voeg daar wel enkele duizenden euro’s aan toe om tot een bereik van 400 kilometer te raken.

Half uur drijven op water

Heel prominent in de showroom spotten we de U8 Premium Edition die de dag na ons bezoek officieel voorgesteld zou worden: een grote luxeuze en krachtige terreinwagen die op het upper class segment mikt en richting 150.000 euro gaat. “De elektrische motoren blijven zelfs draaien onder water. Wanneer je er het water mee in rijdt kan je een half uur blijven drijven”, lacht onze gids. Wat verderop in de showroom zien we ook de Benza D9: een ook al luxueuze zevenzitter die BYD ontwikkelde in samenwerking met het Duitse automerk Daimler. Dat die ook naar Europa komt, dat weet de gids, maar meer informatie kan hij niet delen. Of mag hij niet?

BYD U8. © KVdS/DN

Wat hij wel nog graag deelt aan het einde van de rondleiding is dat heel wat wagens van BYD in Europa verkocht worden aan zowat het dubbele van de prijs in China. Reden voor Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen om een onderzoek in te stellen naar mogelijk oneerlijke concurrentie. “Wereldwijd worden de markten overspoeld met goedkopere Chinese elektrische wagens. De prijs van die wagens wordt met staatssubsidies kunstmatig laag gehouden. Dit verstoort onze markt. Europa staat open voor concurrentie. Maar niet voor een ‘race to the bottom’”, zo liet von der Leyen pas nog optekenen in haar jaarlijkse ‘State of the Union’.

BYD-werknemers op de monorail die hen na het einde van een werkshift naar de uitgang van het bedrijf brengt. © KVdS/DN

Onze goedlachse gids heeft duidelijk niet veel zin om op deze polemiek te reageren. ‘Beschermt elk land niet gewoon zijn eigen industrieën?’, gooit hij ons nog voor de voeten terwijl we de monorail weer instappen op weg naar de uitgang. Tussen de werknemers die gedaan hebben met hun werkshift vertelt hij wel nog dat het BYD menens is om ook in Europa een sterke speler in personenwagens te worden. Binnen Europa heeft BYD al een productiefaciliteit in Hongarije. Nog dit jaar zou een nieuwe Europese productievestiging aangekondigd worden, specifiek voor elektrische personenwagens: ongetwijfeld een element dat meegenomen gaat worden in de discussie over subsidies.

Ook infotainment in de wagen verzorgt BYD zelf – zij het met lokale partners. © KVdS/DN