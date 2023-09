Tesla start eigen supercomputer op

De Dojo supercomputer, die deze week werd opgestart, bestaat uit een cluster van 10.000 H100 GPU’s, de AI-chips van Nvidia die erg gegeerd zijn voor machine learning. Bedoeling is om sneller volledig autonome wagens te kunnen bouwen.

De Dojo supercomputer is deze week online gegaan, en moet de grote hoeveelheid data die Tesla uit zijn wagenpark haalt verwerken. Op die manier hoopt de autofabrikant om snel vooruitgang te boeken met het bouwen van een volledig zelfrijdende wagen. Zo’n zelfrijdend systeem is al jaren het doel van Tesla, maar momenteel zijn de toestellen nog niet echt autonoom.

Tesla zal dit jaar een miljard dollar investeren om die Dojo computer volledig op te bouwen, zo zei CEO Elon Musk in juli nog. De supercomputer bestaat al even en bevat onder meer D1 chips, ontworpen door Tesla zelf, en werd doorheen de jaren uitgebreid met verschillende Nvidia AI-chips, waaronder de A100.

Maar nu komt daar dus een gigantische hoeveelheid rekenkracht bij, in de vorm van 10.000 H100 chips van Nvidia. Dat zijn de nieuwere AI-chips van de chipgigant, die momenteel erg gegeerd zijn om grote machinelearningprojecten aan te drijven. De AI-cluster zou meer dan 300 miljoen dollar waard zijn en heeft een werkkracht die vergelijkbaar is met de sterkste supercomputers die momenteel bij publieke universiteiten en andere organisaties staan. Volgens Tim Zaman, die de AI-infrastructuur bij Tesla beheert, staat de volledige cluster on-premise bij Tesla zelf, en wordt hij dus niet in de cloud gehost.