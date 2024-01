Overnamemachine bij Visma rendeert: bedrijf nu al gewaardeerd op 19 miljard euro

In het vierde kwartaal noteerde softwarebedrijf Visma alweer een omzetstijging van 17 procent vergeleken met Q4/2022.

Visma heeft in het vierde kwartaal van 2023 een omzet gerealiseerd van 651 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 17 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Het Noorse softwarebedrijf met CEO Merete Hverven schrijft die groei toe aan een combinatie van toegenomen verkoop aan bestaande en nieuwe klanten maar ook aan fusies en overnames. Hverven liet in een eerder interview met Data News al verstaan dat het liever niet als een overnamemachine omschreven wordt, maar toch draait die machine goed.

Visma heeft in het vierde kwartaal van 2023 in totaal zeven overnames gerealiseerd. In Denemarken maakte Visma zijn intrede op de juridische technologiemarkt via de overname van iVision. In Noorwegen is de portefeuille van ESG-rapportagetools uitgebreid door een investering in Duck. En dichter bij huis werd het afgelopen kwartaal ook de overname van Silverfin, de Belgische leverancier van cloudsoftware voor accountants, afgerond.

‘Visma blijft een aantrekkelijke eigenaar en groeipartner voor softwareondernemers, vooral ten tijde van meer economische onzekerheid zoals we nu ervaren. Ik verwacht dat we ook in 2024 aanzienlijk zullen groeien door overnames’, zegt Hverven in een persbericht naar aanleiding van de resultaten. Visma heeft in Q4 trouwens ook zijn aandeelhoudersbasis uitgebreid door middel van een secundaire verkoop van aandelen aan investeerders. Ongeveer twintig nieuwe investeerders brengen samen meer dan een extra miljard euro in, terwijl meerderheidsaandeelhouder Hg nog eens 3 miljard euro extra investeert. Die transacties waarderen het bedrijf nu al op een duizelingwekkende 19 miljard euro.