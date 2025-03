Aantal acties met Itsme steeg tot 475 miljoen

Het aantal acties met de identificatie-app Itsme steeg het voorbije jaar tot 475 miljoen. Het bedrijf verdubbelde zijn groei en noteerde een winst van 5,4 miljoen euro.

Uit cijfers die Itsme dinsdag presenteerde blijkt dat de app dagelijks inmiddels voor 1,3 miljoen identiteitsacties wordt gebruikt. Ruim 7 miljoen landgenoten of inwonenden van België hebben de toepassing op hun smartphone geïnstalleerd, en elke maand komen daar nog eens veertig- à vijftigduizend nieuwe gebruikers bij. Itsme is intussen beschikbaar in zestien Europese landen, en is van plan om deze dekking nog verder uit te breiden.

Digitale handtekeningen

Het aantal identiteitsacties groeide in 2024 met bijna dertig procent (tegenover 17 procent het jaar daarvoor), het aantal digitale handtekeningen steeg nog sterker, met een groei van ruim 50 procent. In totaal werden er het voorbije jaar 2,2 miljoen gekwalificeerde digitale handtekeningen (QES) met Itsme geplaatst. Deze handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier.

Ondertussen worden de mogelijkheden van Itsme gestaag uitgebreid. Zo kunnen gebruikers sinds eind vorig jaar de Payconiq by Bancontact-app activeren via Itsme: op slechts twee maanden tijd maakten al 400.000 mensen gebruik van deze integratie. Daarnaast zette de app in 2024 de eerste stappen in de logistieke sector. Als voorbeeld noemen we de samenwerking met bpost voor het vereenvoudigen van identificatie bij aangetekende zendingen en het meegeven van de leveringsvoorkeur.

Innovatieve spin-offs

‘2024 was een bijzonder jaar, niet alleen vanwege onze sterke groei, maar ook omdat we met innovatieve spin-offs van onze bestaande toepassingen nieuwe markten wisten aan te boren’, zegt Itsme-CEO Stephanie De Bruyne.

Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds.