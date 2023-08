Binnenkort ook videobellen in Twitter (X)

X, de berichtenapp voormalig bekend als Twitter, wil in de toekomst videobellen toevoegen als functie, zegt nieuwe ceo Linda Yaccarino. Het is een eerste stap in eigenaar Elon Musks bekende strategie om X te transformeren tot een app-voor-alles.

Er waren al indicaties dat het socialmediabedrijf bezig was aan een videobelfunctie. Dat kwam toen door een onbedoeld lek van een medewerker van het bedrijf, die screenshots van een interne testopstelling deelde. Daarin was een chatgesprek te zien met een telefoonicoontje aan de rechterkant. Maar eind vorige week kondigde ceo Linda Yaccarino de nieuwe functie officieel aan tijdens een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Stappenplan

Wanneer die (video)belfunctie beschikbaar zal zijn is nog niet bekend. Maar er zijn al wel eerste indicaties van speciale functies. Zo zal het niet nodig zijn dat de gebruikers elkaars telefoonnummers uitwisselen. En de medewerker die eerder deze maand de screenshots deelde gaf aan dat gebruikers kunnen bepalen wie hen mag opbellen via X en wie niet. Een volgende stap, zo werd in hetzelfde gesprek aangegeven, wordt de mogelijkheid om betalingen uit te voeren via de app.

App-voor-alles

Op bezoek bij CNBC gaf Yaccarino, die in juni de rangen van het bedrijf vervoegde, ook resoluut aan dat de nieuwe functie past in de bredere strategie om het voormalige Twitter om te toveren tot een app voor zowat alles wat een gebruiker nodig heeft. ‘Ik kwam bij het bedrijf om, samen met Elon, Twitter om te vormen tot X, de alles-app. De rebranding betekende een bevrijding van Twitter. Ze stelde ons in staat om voorbij een legacy mindset te evolueren. X gaat veranderen hoe we samenkomen, hoe we entertainen en hoe we handel drijven, allemaal op één platform.’

Op de vraag of er ook iets wordt gedaan aan de wildgroei van desinformatie en haatspraak op het platform sinds Musks overname, wat een exodus van bezorgde adverteerders in gang zette, zei Yaccarino dat het Trust and Safety-team, dat speurt naar zorgwekkende content, ‘gezonder’ is dan toen Twitter nog een beursgenoteerd bedrijf was. Maar ‘je zult het misschien niet eens zijn’ met alle posts die erop verschijnen, voegde ze daaraan toe.