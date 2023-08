Geen bewijzen dat Facebook negatieve invloed heeft op persoonlijk welbevinden

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben geen bewijzen gevonden dat gebruikers van het sociale medium Facebook een negatieve impact ervaren op hun welbevinden. Hun wetenschappelijke onderzoek spreekt een populaire opvatting tegen die al bijna twee decennia het tegenovergestelde zegt.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna een miljoen Facebook-gebruikers uit 72 landen, over een periode van twaalf jaar. Het gaat om de grootste studie in zijn soort. Professor Andrew Przybylski, die mee het onderzoek leidde, zegt dat er geen bewijzen werden gevonden over een schadelijke invloed. ‘Eerder het tegendeel (…) onze analyse wijst erop dat Facebook mogelijk gerelateerd kan worden aan positief welbevinden.’

Het positieve effect was iets groter bij mannen en bij jongeren, zo bleek. Facebook werd betrokken bij de studie, maar enkel om data te verstrekken, niet om de studie te bestellen of te financieren, luidt het nog.

Het onderzoek contrasteert met de populaire opvatting dat het gebruik van sociale media net negatief is voor het persoonlijk welbevinden. Maar volgens de Oxford-onderzoekers zijn daarvan dus geen bewijzen, al waarschuwen ze wel dat het onderzoek niet veralgemeend kan worden naar andere platformen. Ze pleiten tegelijk voor meer transparante samenwerking tussen onafhankelijke wetenschappers en de technologische industrie, om een beter zicht te krijgen op de impact van het gebruik van sociale media.