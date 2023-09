Apple lost macOS 14 Sonoma: verbetering op vele vlakken, ook voor gamers

Mac-eigenaars moesten deze maand wat langer wachten op hun update dan iPhone- en iPad-gebruikers, maar dinsdagavond was het dan zo ver. Apple lanceerde macOS 14 Sonoma, dat sterk(er) lijkt op iOS, aangevuld met enkele broodnodige Mac-updates. Van dat langverwachte Netflix-appje tot een functioneel bureaublad.

Sonoma, de 14de incarnatie van macOS, is vernoemd naar een stadje in Apples thuisstaat Californië. Zoals steeds primeert een nieuw lakje verf, zo is er een resem knappe (want bewegende) screensavers toegevoegd. Daarnaast zijn er gelukkig enkele écht nuttige functies. Waaronder de mogelijkheid om je bureaublad eindelijk functioneel te maken, zonder er een mengelmoes van losse bestanden of mappen op na te houden. Of nog handig: je notities verder afwerken in Pages.

Maar vooraleer we daaraan beginnen: iOS, iPadOS en macOS worden wel steeds verwanter. Je kan voortaan ook in Safari voor de Mac profielen aanmaken om te surfen, door pdf’s bladeren in Notities (zonder ze eerst open te klikken), je krijg waarschuwingen wanneer foto’s/video’s met gevoelige inhoud ontvangt én er komt een isolatie- of lockdown-modus naar de Mac. Net als op iOS en iPadOS.

Slimmer bureaublad

Gedaan met dat saaie bureaublad dat je moest opfleuren met een knappe achtergrond. In Sonoma is het mogelijk Apples widgets een vaste plek te geven op je bureaublad. Dat kan je agenda zijn, herinneringen die je absoluut niet mag vergeten, maar evengoed de lichtschakelaar in je Woning-app en veel meer. Wanneer je een ander venster opent, bijvoorbeeld een Safari-tabblad, worden de widgets automatisch transparanter. Zo blijf je gefocust op het belangrijkste.

Daarnaast krijg je voortaan ook de widgets van je iPhone op je Mac te zien, als je dat makkelijk vindt. Je hoeft de bijbehorende apps zelfs niet op je Mac te installeren.

Apples widgets op het bureaublad in macOS Sonoma. © Apple

Presentator eerst

Via de nieuwe functie Presentator Overlay blijf je, wanneer je je scherm deelt, als presentator duidelijk op de voorgrond. Dat werkt zowel tijdens een FaceTime-gesprek als in een Zoom-meeting. Kies je voor een ‘grote overlay’ dan blijf je volledig voor je presentatie in beeld staan. Of je nu rondloopt of veel met je armen zwaait, de presentatie blijft op de achtergrond. Kies je voor ‘kleine overlay’ dan verschijn je in het klein. Je kan wel zelf kiezen waar je ergens in beeld verschijnt. Ideaal voor mensen die hun presentatie naar een hoger niveau willen tillen door zelf meer aanwezig te zijn. En vooral veel minder saai dan jezelf in een klein vierkant kader zien.

Zo ziet een ‘grote overlay’ eruit. © Apple

Nieuwe (Web)apps

Misschien wel de banaalste, en tegelijk voor velen de belangrijkste update in de recente geschiedenis van macOS: nooit meer in de App Store zoeken naar die Netflix-, Disney+-, Facebook-, X- of oneindig veel andere apps die er niet zijn! Voortaan kan je via het Archief-menu simpelweg ‘Voeg toe aan Dock…’ aanklikken, waarna je Mac automatisch een app aanmaakt. Zo verschijnt er in het geval van Netflix keurig een pseudo-app in je Dock met een versimpelde knoppenbalk. Daardoor heb je het gevoel dat je in een echte applicatie zit en niet meer op een Safari-webpagina. Een opgewaardeerde snelkoppeling, kunnen we stellen, maar wel een waar veel gebruikers tevreden mee zullen zijn.

In het Dock kan je nu ook Web-apps kwijt. © Apple

Apple, it’s in the game

Naast ondersteuning voor heel wat bijkomende games (zoals World of Warcraft: Dragonflight, Resident Evil Village: Winters’ Expansion en Disney Dreamlight Valley) brengt Apple met Sonoma een speciale gamemodus naar zijn computers. Wanneer ingeschakeld, zullen spellen automatische de hoogste prioriteit krijgen van je processor en GPU, waardoor achtergrondtaken minder rekenkracht opeisen van je systeem. Apple zet dus duidelijk in op snelheid en vloeiender graphics bij het gamen. Ook accessoires als AirPods of controllers zouden minder vertraging moeten oplopen dankzij de nieuwe gamemodus.