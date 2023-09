Meta creëert ‘virtuele vrienden’ voor gebruikers

Op zijn jaarlijkse Meta Connect-onlineconferentie stelde de uit Facebook gegroeide techgigant een feature voor die ook mensen zonder vrienden een virtueel sociaal leven geeft. Met Meta AI Studio kunnen er AI-gedreven persoonlijkheden worden gecreëerd die ‘leven’ in het Metaverse en op Meta-platformen Facebook, Instagram en WhatsApp.

In 2016 lanceerde Facebook, nog enkele jaren voordat het zichzelf herdoopte tot Meta, zijn eigen ontwikkelaarskit voor chatbots in Facebook Messenger. In zekere zin is Meta AI Studio, dat deze week werd voorgesteld tijdens Meta’s Connect-conferentie, daar een volgende evolutionaire stap in. De bots die ontwikkelaars kunnen maken met het nieuwe platform zijn niet meer gebaseerd op eenvoudige voorgeprogrammeerde regels, maar op Meta’s eigen Lama 2-taalmodel.

Ze verschijnen overal waar de gebruiker op producten van Meta belandt: in het Metaverse onder de eveneens zopas aangekondigde nieuwe Meta Quest 3-bril, bijvoorbeeld. Of in Horizon Worlds, Meta’s eigen onlinewereld. Maar de personages die ermee worden gecreëerd hebben ook een eigen Facebook- en Instagram-account, en converseren via WhatsApp, Messenger of Instagram Direct.

Branded NPC’s

Meta liet zelf een aantal voorbeelden zien. Zoals de virtuele motivational coach Victor. Zoals Max, een souschef die helpt om een potje te koken op basis van de ingrediënten in de gebruiker zijn voorraad- en koelkast. Of zoals The Dungeon Master, die gebruikers meeneemt in een rollenspelavontuur. Meta is nog meer van die virtuele persoonlijkheden aan het trainen, met bedrevenheid in onder meer videogames, filosofie, sport en mode.

De volgende stap is aan ontwikkelaars. Bedrijven kunnen met AI Studio ‘AI’s creëren die de waarden van hun merk weerspiegelen en hun klantenservice-ervaringen verbeteren,’ schrijft Meta. Het geeft een paar misschien nog onvermoede mogelijkheden. Zoals het lanceren van branded NPC’s (non-playable characters, de computergestuurde personages die spelers in een videogame tegenkomen) die in verschillende game- en XR-ervaringen kunnen opduiken.

Creëer uw eigen vrienden

Op het podium van de onlineconferentie legde Meta-CEO Mark Zuckerberg uit dat de toepassing vooral gericht is op e-commerce en klantendiensten. De toepassing is momenteel nog in een alphaversie. Ergens volgend jaar, gaf Meta aan, komt er ook een sandboxtool waarmee alle gebruikers kunnen experimenteren met zelf gecreëerde AI.