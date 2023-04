Microsoft schrapt Twitter van advertentieplatform

Door de enorme kosten van de Twitter-API heeft Microsoft beslist om Twitter niet langer aan te bieden in haar advertentieplatform. Ook andere spelers nemen maatregelen door de exuberante prijzen.

Twitter paste de afgelopen weken haar API-beleid aan. Via API’s kunnen tools automatisch tweets posten of lezen wat, handig is voor social media tools, advertentieplatformen of bots. Er blijft een gratis en goedkope versie (50.000 tweets en 10.000 leesverzoeken voor 100 dollar per maand) bestaan, maar de versie voor wie nog meer wil tweeten of automatiseren ligt op 42.000 dollar per maand.

Mede daarom zegt Microsoft nu dat het vanaf 25 april niet langer Twitter zal aanbieden in Smart Campaigns met Multi-platform. Dat wil zeggen dat het bekijken van je eigen account, tweets opstellen en verzenden, engagement bekijken of tweets inplannen niet langer mogelijk is. Andere social media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn blijven wel beschikbaar via de tool.

Microsoft is niet de enige speler die stappen onderneemt. Een aantal Amerikaanse tv-zenders, zoals NPR en CBC hebben intussen al hun afscheid van Twitter aangekondigd.

Prijzen 9x hoger door Twitter

Ook social media tool Echobox, dat onder meer door Data News-uitgever Roularta wordt gebruikt, laat aan klanten weten dat het stappen onderneemt, maar het bouwde wel een omweg om de API-kosten te omzeilen.

In een mail aan gebruikers zegt het dat de API’s van Twitter eerst werden stopgezet nog voor het toegang kreeg tot een betalende API, en dat het in de dagen nadien een prijszetting van het bedrijf kreeg voor een ‘enterprise tier’. ‘Het werd duidelijk dat hun prijzen gewoonweg niet realistisch waren’, klinkt het bij Echobox. ‘Als Echobox hierop moest intekenen, dan zouden we onze eigen prijzen voor Twitter-toegang met 900 procent moeten laten stijgen, gewoon om break even te draaien.’

De integratie met Twitter heeft daardoor een tijdje stilgelegen, maar Echobox heeft daar zelf wel een oplossing voor gevonden waardoor het kan blijven posten op Twitter zonder de dure API-kosten te moeten dragen.

Geen bron van pageviews

In de marge daarvan nuanceert het platform wel dat het belang van Twitter beperkt is. Het wijst daarbij naar een (niet nader genoemde) Amerikaanse uitgever die haar Twitteractiviteit terugschroefde, maar nauwelijks een daling in het aantal pageviews zag.

Twitter wordt als belangrijk kanaal gezien, maar het is niet de grote trekker voor meer bezoekers. Recent leerden we ook uit het algoritme van Twitter dat tweets met links naar websites (behalve die van Twitter) ook minder zichtbaar zijn dan gewone tweets.

Twitter-eigenaar Elon Musk zit intussen wel op zijn paard omwille van bedrijfskeuze van Microsoft. Hij beweert dat Microsoft haar tools onrechtmatig heeft getraind met data van Twitter, die op zich gewoon openbaar is en waarvan de inhoud niet werd geschreven door Twitter. Daarop dreigde de voormalig rijkste man ter wereld met een rechtszaak. Of die er effectief komt, of dat het een zoveelste voorbeeld is van Musk die graag in de belangstelling staat, zal nog moeten blijken.