Bekend Frans persbureau AFP eist vergoeding van Twitter

Het Franse persagentschap AFP sleept Twitter voor de rechter. AFP wil een vergoeding voor het gebruik van zijn inhoud op het sociaal netwerk, zo blijkt woensdag uit een persbericht.

‘Het AFP betreurt de manifeste weigering van Twitter, dat recentelijk omgedoopt werd tot X, om in onderhandeling te gaan over naburige rechten’, klinkt het. Het persagentschap is naar een rechtbank in Parijs getrokken om te verkrijgen dat Twitter, ‘conform de wet, de elementen zou bekendmaken die nodig zijn voor de evaluatie van de vergoeding die het bedrijf verschuldigd is’ aan het AFP.

De naburige rechten, verwant aan het auteursrecht, zijn door een Europese richtlijn in 2019 uitgebreid naar digitale platforms. Dit laat kranten, tijdschriften en persagentschappen toe om zich te laten vergoeden wanneer hun inhoud hergebruikt wordt op het internet, vaak via uittreksels van artikels bij een foto.

(Lees verder onder de preview)

Na een lange juridische strijd zijn verschillende Franse media, waaronder het AFP, erin geslaagd om vanaf 2021 en 2022 een vergoeding te krijgen voor hun inhoud van internetconcern Google. De bedragen van die vergoeding zijn niet bekendgemaakt. Sommige uitgevers hebben ook een licentieakkoord gesloten met Facebook voor het gebruik van hun inhoud.

In juli sleepten drie grote Franse mediagroepen (Le Monde, Le Figaro en Les Echos-Le Parisien) Twitter ook al voor de rechter voor gelijkaardige redenen.

Twitter werd in oktober gekocht door miljardair Elon Musk, die het wil omvormen tot een platform voor allerlei doeleinden, naar het model van WeChat in China.