Binnenkort twee nieuwe betaalde abonnementen op X

Berichtendienst X/Twitter komt eerdaags met twee nieuwe betaalde abonnementsvormen. Het gaat om een goedkopere variant waarbij gebruikers advertenties te zien krijgen en een duurdere versie zonder reclame, kondigde eigenaar Elon Musk aan op het platform.

Prijzen of verdere details gaf Musk niet. Het is ook niet direct duidelijk of de miljardair, die het toenmalige Twitter vorig jaar voor 44 miljard dollar kocht, hiermee zijn eerdere voorstel uitwerkt om alle gebruikers van X een klein bedrag te laten betalen. Zo’n verplichte betaling zou helpen in de strijd tegen geautomatiseerde spam-accounts op X, beweerde de topman vorige maand.

X kampt na de overname door Musk met lagere advertentie-inkomsten, waardoor het bedrijf op zoek moet naar andere inkomstenbronnen. Vorig jaar vertrokken veel grote adverteerders uit bezorgdheid over het nieuwe beleid onder Musk, die ook de baas is van autofabrikant Tesla en ruimtevaartconcern SpaceX. Hij ontsloeg een groot deel van het personeel, onder wie medewerkers die haat- of spamberichten moesten bestrijden.

Volgens de eerder dit jaar aangetreden topvrouw Linda Yaccarino zijn veel adverteerders weer teruggekeerd. Hun uitgaven aan advertenties op X zijn evenwel nog niet op hetzelfde niveau als voor de overname, voegde ze daar aan toe.