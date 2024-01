Facebook en Instagram gaan tieners weghouden van gevoelige inhoud

De site van Meta willen strenger gevoelige postjes blokkeren voor tieners, ook als die postjes van hun vrienden komen. Met de stap lijkt de techgigant wetgeving voor te willen zijn.

Meta is begonnen met het verbergen van gevoelige inhoud over bijvoorbeeld zelfverminking, zelfmoord en eetstoornissen voor tieners onder de achttien. Het gaat dan om postjes over die onderwerpen op Instagram en Facebook. De berichten zullen uit de feeds en Stories van tieners worden verwijderd als ze een gemarkeerd worden door experten.

Nieuw is dat ook postjes van vrienden of accounts die de tiener zelf volgt, voor die tiener kunnen worden geblokkeerd. Gaat een tiener zelf op zoek naar berichten over gevoelige onderwerpen, krijgt hij of zij de raad om met vrienden te praten, of met een nationale organisatie die in bijvoorbeeld mentale gezondheid is gespecialiseerd.

Rechtszaken

Meta lijkt met de nieuwe strengere regels tegemoet te willen komen aan kritiek die het bedrijf al lang krijgt. De techgigant is al meermaals aangeklaagd omdat hij niet genoeg zou doen om jongeren te beschermen. Vooral Instagram, dat populair is bij tienermeisjes, zou een slechte impact kunnen hebben op hun zelfbeeld. Vorig jaar moest uit een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat nog blijken dat Meta dat wist, maar lang geen stappen ondernam om daar wat aan te doen. 41 Amerikaanse staten hebben daarom enkele weken geleden een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen Meta. Met de huidige aankondigingen hoopt het bedrijf daarin mogelijk beter over te komen.