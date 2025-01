Instagram, Bluesky en X zetten tegenaanval op TikTok in met nieuwe videofuncties

Instagram heeft Edits aangekondigd, een nieuwe app voor de bewerking van video’s. Dat gebeurde op de dag dat TikTok korte tijd offline was in de Verenigde Staten. Ongeveer gelijktijdig lanceerde X-concurrent Bluesky een zogeheten custom feed voor verticale video’s, waarmee het de strijd met TikTok wil opvoeren. Tot slot komt X zelf ook met een update.

Edits, dat later deze maand moet verschijnen, is volgens Instagram-topman Adam Mosseri meer dan een videobewerkingstoepassing. Het betreft een ‘volledig pakket aan creatieve tools’, meldt hij op het eigen platform. Zo komt er een tabblad waar gebruikers inspiratie kunnen opdoen voor het bewerken van hun video’s. Ook kunnen concepten voor bewerkte video’s worden gedeeld met andere gebruikers.

Alternatieven à volonté

Daarmee lijkt Meta-dochter Instagram zich op te werpen als alternatief voor TikTok. Het socialmediaconcern voerde het voorbije weekend ook al de advertenties in de App Store van Apple op. Wie naar ‘TikTok’ zocht, werd daar begroet met een promotie voor Instagram.

Ook bij Bluesky zijn duidelijk overuren gedraaid om een nieuwe, TikTok-achtige videofunctie te ontwikkelen. Deze wordt geleidelijk aan naar de gebruikers uitgerold, en is uiteindelijk terug te vinden via het Search-tabblad (als Trending Videos Beta). Je kan er swipen om meer filmpjes te bekijken of video’s vastpinnen op je lijst met feeds.

Ook X kondigde zoals gezegd een update aan. Het platform van Elon Musk komt eveneens met een tabblad waar gebruikers video’s kunnen bekijken. X spreekt van ‘een meeslepende nieuwe omgeving voor video’s’, maar voorlopig werkt de feature alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten.