Instagram en Facebook blokkeerden aanbieders abortuspillen

Instagram en Facebook hebben volgens The New York Times recent posts van aanbieders van abortuspillen geblurd, geblokkeerd of verwijderd. Instagram schortte ook de accounts van verschillende aanbieders van abortuspillen op en hield de aanbieders verborgen voor weergave in zoekresultaten en aanbevelingen.

Meta, het bedrijf van miljardair Mark Zuckerberg en eigenaar van Facebook en Instagram, heeft het opschorten van de accounts en het blurren van de posts bevestigd. Donderdag herstelde het bedrijf een aantal accounts nadat The New York Times vragen had gesteld over de kwestie, schrijft de krant.

Een woordvoerder van Meta schreef enkele van de recente incidenten rond posts en accounts toe aan regels die de verkoop van farmaceutische middelen op de sociale mediaplatforms van Meta verbieden zonder de juiste certificering. Waarom de regels op dat moment werden gehandhaafd, zei de woordvoerder volgens The New York Times niet.

Berichten verwijderd

Volgens Aid Access, een van de grootste aanbieders van abortuspillen in de Verenigde Staten, werden sommige berichten op zijn Facebook-account verwijderd en op zijn Instagram-account sinds november geblurd. Ook had Aid Access volgens The New York Times sinds november geen toegang tot zijn Facebook-account en werd het Instagram-account vorige week opgeschort, hoewel het sindsdien is hersteld.

Ook de Instagram-accounts van andere aanbieders van abortuspillen, waaronder Women Help Women en Just the Pill, werden de afgelopen dagen opgeschort. De aanbieders zeiden dat de reden die Meta hun daarvoor gaf, was dat hun accounts niet voldeden aan de regels van Meta. Beide accounts werden donderdag hersteld, aldus de krant.