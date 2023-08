Instagram laat gebruikers algoritmen uitschakelen (in de EU)

Europese gebruikers krijgen meer controle over welke content ze in hun feeds willen op Facebook en Instagram. Vanaf augustus zal je in de EU het automatische algoritme kunnen uitzetten.

Dat is het gevolg van de European Digital Services Act (DSA), die internetgiganten strengere regels oplegt voor privacy, kinderbescherming, desinformatie en haatzaaiende berichten. Meta, het bedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp, valt onder die nieuwe regels en moet zich er vanaf eind augustus aan houden.

Een van de nieuwe regels is dat gebruikers kunnen kiezen om niet meer geprofileerd te worden. In het geval van je content feed op Facebook of Instagram betekent dit dat je niet langer een automatische selectie te zien zal krijgen van postjes, gebaseerd op je veronderstelde interesses of virale content van het moment. Zo zal je dus bijvoorbeeld alleen Stories en Reels zien van mensen die je zelf volgt, in chronologische volgorde.

Ook andere platformen

De DSA heeft niet alleen betrekking op Meta, maar ook op andere platformen. Zo kondigde TikTok ook al aan dat het gebruikers zou toelaten om het algoritme op de app uit te schakelen. Dat algoritme, dat je een eindeloze reeks clips biedt door te swipen, is een van de redenen voor TikToks populariteit, maar het wordt door velen ook als verslavend of opdringerig ervaren.