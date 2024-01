Je kan je Facebook en Instagram nu loskoppelen

Gebruikers in de EU kunnen hun verschillende Meta-profielen loskoppelen. De techgigant wil daarmee tegemoet komen aan de nieuwe Digital Markets Act.

In de aanloop van die nieuwe regels laat Meta alvast toe dat gebruikers in de EU hun verschillende profielen van elkaar loskoppelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je Instagram- en je Facebook-account te ontkoppelen, en ook Marketplace en Facebook Gaming mogen apart komen te staan. De aanpassingen gelden alleen voor gebruikers binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Ze zijn dan ook het gevolg van de DMA of Digital Markets Act, de strengere regelgeving rond antitrust die vooral grote techgiganten aan banden moet leggen. Bedrijven als Meta worden daarbij gezien als ‘poortwachters’ van grote online platformen, en mogen hun eigen apps en diensten daarbij geen voorrang geven op diensten van (veelal kleinere) concurrenten. In dit geval betekent het dat minder van je data zou moeten worden gedeeld tussen de verschillende sociale netwerken van Meta.

Google achterna

De techgigant meldt wel dat enkele functionaliteiten wegvallen als je bepaalde accounts ontkoppelt. Wie Facebook Marketplace gebruikt zonder te linken aan Facebook, zal bijvoorbeeld moeten onderhandelen met kopers via mail, in plaats van Facebook Messenger. Hoeveel gebruikers hun accounts zullen ontkoppelen (en hoe lastig Meta het hen zal proberen te maken) is nog niet duidelijk.

Het delen van gegevens tussen verschillende platformen van een techgigant is alvast een van de aanpassingen die de DMA voorziet. Eerder gaf die andere poortwachter, Google, ook aan dat het geen data meer zou linken tussen de accounts op Search, YouTube, Google Maps en Chrome platformen. Eind vorig jaar voerde Meta dan ook nog een betaalde optie in voor zijn platformen, waarbij er geen advertenties, en dus minder targeting, zou mogelijk zijn. Het deed dat naar eigen zeggen om tegemoet te komen aan EU-regelgeving.