Meta lanceert, met lichte tegenzin, betalend abonnement zonder advertenties

Facebook en Instagram zijn in Europa voortaan zonder reclame en datavergaring verkrijgbaar. Maar daar betaal je voor en Facebook stopt niet onder stoelen of banken dat het u liever begluurt dan factureert.

Wie in de EU, de EEA (EU+IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland woont en meerderjarig is, kan voortaan opteren voor een betaald abonnement op Facebook of Instagram. In ruil daarvoor belooft het bedrijf geen advertenties te tonen.

Meta doet dat niet om haar gebruikers te plezieren of als een shift in haar businessmodel. Het bedrijf zegt duidelijk dat het de betalende opties lanceert om in regel te zijn met Europese wetgeving zoals de GDPR of de recente Digital Markets act. Wie lid wordt van Facebook of Instagram moet instemmen met dataverwerking en gepersonaliseerde reclame, met een abonnement heb je als consument de keuze.

Wat kost het?

Dat het voor Meta een licht gedwongen keuze is, wordt meteen duidelijk bij de complexiteit van de abonnementen: De huidige prijs bedraagt 9,99 euro en dekt zowel Facebook als Instagram, als deze zijn gelinkt in je Account Center. Maar Meta zegt er meteen bij dat je vanaf 1 maart 2024 6 euro per maand moet betalen per gelinkte account.

Die prijzen gelden bovendien enkel als je je abonneert via de website van Facebook of Instagram. Abonneer je je via de app op op iOS of Android, dan liggen de prijzen op 12,99 euro per maand, en (vanaf maart) 8 euro per account. Meta zegt dat die prijzen hoger liggen omdat Google en Apple een commissie op abonnementsprijzen van apps nemen.

Voorkeur voor reclame

Meta benadrukt ook dat de gratis versies blijven bestaan en dezelfde tools en ervaringen zullen behouden. Daarmee benadrukt het een verschil met X (Twitter) waar Elon Musk al meermaals aangaf dat abonnees beter zichtbaar zijn en extra functies krijgen.

Het is duidelijk dat dit geen shift is in het verdienmodel van Meta. De sterkte van het bedrijf naar adverteerders toe zit er net in dat het zeer veel gebruikers heeft die veel scrollen op hun haar platformen. Mocht pakweg een derde van die gebruikers morgen betalen en dus niet meer bereikbaar zijn voor een commerciële boodschap, dan maakt dat Meta als geheel ook minder interessant voor adverteerders.

‘Altijd veilig’

Meta zegt ook dat het de informatie van mensen privé en veilig houdt, ongeacht of ze een gratis of betalende versie van Facebook of Instagram gebruiken. Dat verdient, zoals wel meer claims van Meta, een stevige kanttekening. Zo heeft Meta in het verleden meermaals regels rond privacy en datavergaring overtreden, of lekte er meer dan eens data van gebruikers door vergissingen, bugs of privacyproblemen die niet werden aangepakt.

Het bekendste voorbeeld daarvan is het Cambridge Analytica-schandaal waar een quiz op Facebook stiekem veel meer data verzamelde dan toegelaten. Formeel was dat een praktijk die Facebook had verboden, maar het bleef wel mogelijk op haar platform. Tegelijk was het bedrijf daar al sinds 2015 van op de hoogte, maar kwam het pas in 2018 naar buiten, toen klokkenluiders bij Cambridge Analytica zelf naar de pers stapten.

Meta werd de afgelopen jaren ook meer dan eens betrapt of aangeklaagd omdat het ook data verzamelde van mensen wiens toestemming het niet had, of dat het informatie over gebruikers aanvulde met andere bronnen.

Malafide advertenties

Ook dat Meta haar platformen zo veilig mogelijk houdt, is ook eerder een belofte dan een garantie. Ze fungeren immers ook als een hotspot voor oplichters, desinformatie, complotdenkers en haatzaaiers die hun boodschap met advertenties volop verspreiden.

Lees ook: Facebook laat nog steeds advertenties met haat en geweld toe

Onderzoeken tonen regelmatig aan dat die boodschappen vaak niet worden herkend door Meta en bijgevolg welig tieren op haar platformen. Het antwoord van Meta op die incidenten is steevast dat het hard werkt aan veiligheid en betrouwbaarheid, vaak aangevuld met een lijstje van acties die het onderneemt.

Maar de praktijk is bijgevolg wel dat een reclamevrij Facebook of Instagram wel degelijk een veiliger platform is omdat je er verlost bent van de malafide advertenties die Meta zelf onvoldoende weert.

Update 16 uur:

Het verschil in de prijzen tussen de webversie en de app-versie gaat om waar je het abonnement aangaat. het is dus niet zo dat je meer moet betalen om ook de app reclamevrij te kunnen betalen. Dit is aangepast in het artikel.