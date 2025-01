Meta houdt desinformatie niet langer tegen in de VS

Het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft na het stopzetten van factchecking in de VS nu ook de systemen om de verspreiding van fake news te beperken stopgezet.

Vorige week maakte Meta bekend dat het niet langer zou samenwerken met factcheckers in de VS. Naar eigen zeggen was hun werk vaak bevooroordeeld, ook al heeft Meta daar nooit formeel over geklaagd de afgelopen jaren. Nu gaat het nog een stap verder door de interne systemen aan te passen.

Volgens bronnen die Platformer sprak, samen met een intern document dat het inkeek, is Meta gestopt met een intern systeem dat fake news moet tegenhouden of beperken. Voor zover bekend gebeurt dat enkel in de VS.

Dat systeem werd de afgelopen jaren uitgebouwd en moest posts detecteren die zeer waarschijnlijk onwaar waren, vaak in afwachting van een factcheck die soms enkele dagen in beslag nam. Het gebruikte machine learning om inhoud te beoordelen, bijvoorbeeld als het werd gedeeld door een pagina die wel vaker fake news verspreid, of wanneer gebruikers in de commentaren de echtheid in twijfel trekken.

Dat maakte dat Meta de zichtbaarheid van bepaalde posts kon beperken nog voor er een onderbouwd oordeel over werd uitgesproken, of zonder menselijke moderatoren. De posts werden nooit verwijderd, maar het beperkte de kans dat ze viraal zouden gaan en dat Meta ze door haar eigen algoritme meer zichtbaarheid zou geven.

Dat gebeurde regelmatig in de aanloop van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 toen Donald Trump voor het eerst werd verkozen. In de nasleep daarvan werd duidelijk dat er zeer veel pogingen tot manipulatie opdoken met valse berichten. Die berichten kregen vaak door Facebook zelf extra zichtbaarheid. Het leverde het bedrijf veel kritiek op waarna het besloot feller in te zetten op verkiezingsmanipulatie en bestrijding van schadelijke inhoud en onwaarheden.

De terugkeer van Donald Trump doet het bedrijf nu een bocht van 180 graden maken. Plots zijn factcheckers bevooroordeeld en zorgen ze voor censuur volgens Meta. Opmerkelijk: dat is enkel in de VS het geval, want daarbuiten blijft het samenwerken. Het weghalen of minder zichtbaar maken van posts is ook iets wat Meta beslist, niet factcheckers. Op dat vlak geeft Meta vooral kritiek op haar eigen beleid, wat het nu probeert af te schuiven op anderen.

LGBTQ-bashing weer welkom

In dezelfde week maakte het bedrijf ook duidelijk dat het daar DEI (Diversity, Equity and Inclusion) maatregelen zou stoppen. Dat wil zeggen dat het bedrijf onder meer bij aanwervingen minder rekening zal houden met diversiteit. Ook verbale aanvallen tegen de LGBTQI-gemeenschap zijn niet langer een overtreding op het platform.

Daarbij valt ook op dat Meta zeer eenzijdig met de free speech-vlag zwaait. Je mag feitelijke onzin verkondigen, je mag dingen verspreiden die schadelijk zijn. Tegelijk is een blote vrouwenborst nog steeds te gevaarlijk voor het Amerikaans bedrijf. Ook cartoonist Lectrr, die onder meer voor Data News tekent, zag afgelopen week twee cartoons verwijderd worden. Vermoedelijk komt dat door een lastercampagne tegen hem waardoor de posts massaal gerapporteerd werden. Het lijkt er op dat Meta dus vooral ingrijpt of niet ingrijpt naargelang het haar politiek goed uitkomt.