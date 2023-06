Meta introduceert nieuwe veiligheidsfuncties voor tieners en ouders

Instagram, Facebook en Messenger krijgen enkele nieuwe functies voor tieners en ouders, waarmee ze onder meer de veiligheid én de bestede tijd op de apps beter kunnen beheren. Dit heeft moederbedrijf Meta zopas bekendgemaakt.

De nieuwigheden borduren voort op eerdere lanceringen rondom ouderlijk toezicht en functies om tieners te beschermen, zoals Take a Break en Quiet Mode. Deze snufjes werden begin dit jaar al in een aantal landen geïntroduceerd.

Geen ongevraagde foto’s en video’s meer

Een van de nieuwe updates is dat onbekenden voortaan nog maar één DM-verzoek kunnen versturen naar iemand die zij niet volgen. Een tweede bericht kan pas worden verstuurd wanneer het eerste DM-verzoek is geaccepteerd.

Bovendien kan een DM-verzoek nu alleen nog maar uit tekst bestaan. Dat betekent dat mensen alleen afbeeldingen of video’s naar iemand kunnen versturen als de ontvanger het DM-verzoek heeft geaccepteerd. Ongevraagde foto’s en video’s van mensen die je niet volgt zullen met andere woorden niet meer binnenkomen.

Grenzen stellen

Verder komen er nieuwe functies voor ouderlijk toezicht op Instagram, inclusief de mogelijkheid voor ouders om te zien hoeveel vrienden hun tieners gemeenschappelijk hebben met accounts die ze volgen of door worden gevolgd. Dit helpt ouders om beter in te schatten hoe goed hun kroost zulke accounts eigenlijk kent.

Facebook en Instagram krijgen dan weer bijkomende functies om de schermtijd van tieners beter te beheren. Denk aan een melding om even pauze te nemen wanneer de Facebook-app al twintig minuten in gebruik is, de mogelijkheid om dagelijkse tijdslimieten in te stellen en, wanneer er ’s nachts door Reels op Instagram wordt gescrold, een waarschuwing om daarmee te stoppen en de app af te sluiten.

Meta maakte woensdag nog meer nieuwe functies bekend, zoals Parental Supervision Tools for Mesenger, maar veel daarvan zijn aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada beschikbaar.