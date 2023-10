Meta overweegt Facebook zonder reclame vanaf 10 euro per maand

Volgens The Wall Street Journal overweegt Meta, het moederbedrijf van Facebook, om klanten in de Europese Unie 10 euro per maand te vragen als ze de website van het sociaal netwerk willen gebruiken zonder reclame. Daar komt mogelijk 6 euro bij als gebruikers ook de betaalde versie van Instagram willen gebruiken, zo meldt de Amerikaanse zakenkrant op basis van ingewijden.

Volgens de krant heeft Meta deze plannen voorgesteld aan Europese toezichthouders, als onderdeel van een ommezwaai om aan strengere privacywetgeving te voldoen. De prijzen gelden voor de desktopversies. Voor de mobiele apps van Facebook en Instagram zou Meta 13 euro per maand vragen, omdat de appwinkels van Google en Apple commissies in rekening brengen. Die tarieven kwamen aan bod in voorstellen die Meta aan de privacytoezichthouders van Ierland en de Europese Unie heeft gepresenteerd. Meta is van plan de gratis versies ook in de lucht te houden in de EU.

Toezichthouder tevreden

Facebook en Instagram zijn in de EU gebonden aan strengere regels rond het verzamelen van gegevens van gebruikers voor het tonen van sterk gepersonaliseerde advertenties, wat nu nog de grootste inkomstenbron is van Meta. Om toezichthouders tevreden te stellen en de eigen inkomsten op peil te houden, zou Meta daarom met het betaalde alternatief kunnen komen. Eerder deze maand schreef The New York Times al over dat idee, maar waren de prijzen niet bekend.

Gepersonaliseerde advertenties

Meta liet aan The Wall Street Journal weten opties te onderzoeken ‘die ervoor zorgen dat we voldoen aan veranderende regelgeving’. Tegelijkertijd zegt het socialmediaconcern te geloven in gratis diensten die worden ondersteund door gepersonaliseerde advertenties. De Ierse Data Protection Commission, binnen de EU verantwoordelijk voor Meta vanwege het Europese hoofdkantoor in Ierland, heeft nog niet gereageerd. Ook de Europese Commissie was niet direct beschikbaar voor commentaar tegenover de zakenkrant.