Meta riskeert Europees verbod op gepersonaliseerde reclame

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, riskeert een verbod in de Europese Gemeenschap op het gebruik van persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties. Die gepersonaliseerde advertenties zijn in strijd met de Europese privacyregels. Dat heeft de Europese privacytoezichthouder; de European Data Protection Board (EDPB), beslist.

Meta krijgt twee weken de tijd om maatregelen te nemen. Meta zelf claimt dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de geleverde inspanningen.

Noorwegen had Meta in augustus een dwangsom opgelegd van een miljoen kroon per dag, omgerekend bijna 85.000 euro, voor het verzamelen van gegevens van Noorse gebruikers voor persoonlijke advertenties. Noorwegen heeft vervolgens een procedure in gang gezet voor het Europese verbod.

Dat verbod is nu een stap dichterbij. De Ierse toezichthouder – Meta is gevestigd in Ierland – heeft nu van de EDPB twee weken de tijd gekregen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de sociale media zich aan het verbod houden.

Gerichte reclame

Facebook en Instagram verzamelen allerlei gegevens over hun gebruikers, zoals woonplaats, leeftijd, opleiding en hobby’s. Ook kijken de platforms naar wat voor berichten mensen kijken. Zo weten de siteswaar mensen in geïnteresseerd zijn. Ze kunnen heel gericht reclames laten zien en adverteerders hebben daar veel geld voor over.

Maar Meta heeft ‘geen geldige juridische basis’ om al die persoonlijke gegevens te verwerken, zeggen de toezichthouders. Het mogelijke verbod komt op het moment dat Meta heeft aangekondigd dat het een reclame-vrije versie wil lanceren voor betalende abonnementen. Dit betaalmodel zou volgens het bedrijf voldoen aan de regels. Volgens Meta zijn de toezichthouders ‘al weken op de hoogte van van dit plan’ en wordt er samengewerkt ‘om tot een bevredigend resultaat voor iedereen te komen’. Het geplande verbod ‘negeert ten onrechte dat zorgvuldige en robuuste regelgevende proces’, aldus nog Meta.