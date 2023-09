TikTok integreert webshop in Amerikaanse app

Het videoplatform TikTok biedt in de Verenigde Staten vanaf nu een webshop aan binnen de applicatie zelf. Dat moet het voor de gebruikers makkelijker maken producten te kopen die hun favoriete influencers promoten.

TikTok, het vroegere musical.ly, is sinds de naamsverandering enorm populair geworden onder jongeren. Het aantal gebruikers is flink gegroeid en groeit nog steeds. Vandaag heeft de app al meer dan 1 miljard actieve gebruikers. En dat maakt het het ideale platform voor influencers en de reclamesector. Grotere bedrijven sturen de TikTok-sterren (luxe)goederen toe, zodat die de producten op hun beurt gretig laten zien in hun video’s. Dat heet dan product placement. Nu gaat TikTok nog een stap verder en biedt het bedrijven een nieuwe mogelijkheid om reclame te maken of zelfs een geheel nieuwe afzetmarkt.

TikTok Shop

Dat is de naam van de nieuwe marktplaats die TikTok op poten zet. Content creators of influencers moeten de producten die in hun video’s te zien zijn beschrijven met een tag of label. Zo kunnen hun volgers in het onderschrift (de caption) terugvinden om welk product het gaat en het meteen aanschaffen. De komende weken wordt de functie nog meer uitgebreid. Voorlopig blijft de TikTok Shop wel alleen voor TikTokers in de Verenigde Staten.

IkStop

Ondanks de enorme populariteit van het platform, blijft er eveneens veel kritiek op komen. In Europa – maar evenzeer in de VS – zijn er verschillende stemmen die waarschuwen voor het risico op spionage van China. De ontwikkelaar van de app is namelijk het Chinese ByteDance. Onder andere leden van de Amerikaanse overheid mogen de applicatie niet meer gebruiken op hun werk-toestel. Ook onze overheden volgen dat voorbeeld. Zo bannen het Vlaamse Parlement, de Waalse regering en de Europese Commissie de app.

Naast veiligheidsoverwegingen zou de app ook té verslavend zijn voor de vele jonge gebruikers. Uit gelekte documenten die The New York Times een tijd geleden in handen kreeg bleek zelfs dat TikTok op basis van de gebruikers hun kijktijd probeert in te zetten op het voeden van die verslaving. Om op die manier gebruikers op het platform te houden. Intussen vergrendelt TikTok de applicatie wel bij minderjarigen, wanneer ze langer dan zestig minuten op de app zitten.