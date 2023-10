Tieners ontvangen tot 4.500 smartphonemeldingen per dag

Dat tieners een constante stroom aan nieuwe berichten en meldingen krijgen was al geen geheim. Maar een onderzoek van een Amerikaanse mediawaakhond en een kinderziekenhuis, waarin het smartphone- en mediagebruik van 200 elf- tot zeventienjarigen gedurende een week werd gevolgd, leverde een paar verbazingwekkende vaststellingen op.

De jongste telgen van de Z-generatie en de eerste van Generation Alpha, een nieuwe lichting die vanaf de vroege jaren 2010 geboren is, worden wel vaker de ‘schermgeneraties’ genoemd. Maar Common Sense Media, een Amerikaanse waakhondorganisatie die de impact van media op het gezinsleven bewaakt, wilde precies weten hoé sterk die band tussen kind en scherm is. In samenwerking met het C.S. Mott Children’s Hospital aan de universiteit van de Amerikaanse staat Michigan, en met financiering van stichtingen opgericht door de miljardairsfamilies Bezos, Carnegie en Hearst, werkte het daarom een onderzoek uit waarbij tweehonderd 11- tot 17-jarige Androidgebruikers hun smartphonegebruik werd gemonitord.

TikTok is topper

Daaruit bleek dat ze het ding gemiddeld 51 keer per dag oppikken. Tijdens zo’n zelfde dag ontvangen ze gemiddeld 237 meldingen op hun smartphonescherm, met maxima die tot voorbij de 4.500 gaan. Die berichten komen meestal van leeftijdsgenoten, onder meer via berichtenapps Snapchat en Discord. Wat sociale media betreft is TikTok veruit het populairste: gemiddeld zaten ze tijdens die week, waarin de gebruiksdata van hun smartphone werden uitgelezen, bijna twee uur op dat medium.

Tijdens gesprekken met de onderzoekers prezen ze TikTok omdat het een eenvoudige bron van snel entertainment is, maar – gek genoeg – ook het algoritme van het sociaal netwerk: dat reikt volgens de jongeren, in tegenstelling tot dat van concurrenten als YouTube en Instagram, bijna altijd relevante nieuwe content aan.Facebook haten ze dan weer: minder dan een vijfde van de jongeren begaf zich gedurende de week onderzoek op dat oudere sociale netwerk.

Niet altijd ‘vastgeplakt’

Uit gesprekken in focusgroepen blijkt wel dat het cliché van de aan zijn scherm vastgeplakte tiener niet helemaal klopt. Velen gebruiken hun smartphone om achtergrondruis te creëren met muziek of video’s, terwijl ze bijvoorbeeld hun huiswerk maken. Maar toch geeft twee derde van de jongeren zelf aan dat de constante stroom aan nieuwe meldingen soms moeilijk uit te zetten valt, omdat ieder pingetje nieuwe verwachtingen schept. Uit de gesprekken blijkt onder meer dat ze daardoor onder meer cruciale uren slaap missen omdat ze het ding veel te laat uitschakelen.