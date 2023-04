Twitter zet rem op automatische tweets – inclusief meldingen over extreem weer

Twitter-CEO Elon Musk heeft aangekondigd dat Twitter kosten in rekening zal brengen voor geautomatiseerde tweets. De Amerikaanse National Weather Service waarschuwt dat het zo moeilijker wordt voor de autoriteiten om grote aantallen burgers te bereiken als er extreem weer op til is.

Twitter kondigde onlangs aan dat het geautomatiseerde tweets die niet-betalende gebruikers kunnen plaatsen zal beperken tot vijftig in een periode van 24 uur. Wie meer wil posten zal daar vanaf 29 april per account 100 dollar per maand voor moeten neertellen.

De veranderingen die Elon Musk wil doorvoeren hebben onder meer tot gevolg dat de Amerikaanse overheid niet meer zoals voorheen burgers kan waarschuwen als er extreem weer op komst is.



Verschil tussen leven en dood

Volgens een woordvoerder van de National Weather Service (NWS) worden al sinds 2014 waarschuwingen voor tornado’s, zware onweersbuien en overstromingen automatisch op Twitter geplaatst.

Ze worden daar door heel veel mensen gezien, zegt de NWS. ‘Zonder dit geautomatiseerde proces zou het voor de weersvoorspellers minuten duren om handmatig waarschuwingsinformatie in een tweet te verwerken. Voor elke waarschuwing kunnen seconden het verschil maken tussen leven en dood.’

Volgens de NWS heeft Twitter gezegd dat ze niet van plan zijn om uitzonderingen toe te staan.

Ook nieuwswebsite Climate Home vroeg aan Twitter om dit nieuws te bevestigen en kreeg enkel een emoji van een drol met een lachend gezichtje als antwoord.

De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, maakte de lachende drol vorige maand tot het automatische antwoord op alle vragen van de pers.

Elke weerdienst getroffen

Vorig jaar werden de Verenigde Staten getroffen door tornado’s in het zuiden en zuidoosten, een winterstorm in het centrum en het oosten van het land en overstromingen in Missouri en Kentucky.

De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Twitter zullen wereldwijd worden doorgevoerd en gevolgen hebben voor elke weerdienst die gebruik maakt van geautomatiseerde tweets.

Khan Rahaman is assistent-professor aan de Saint Mary’s University in Canada en heeft onder meer bestudeerd hoe sociale media worden gebruikt tijdens cyclonen in Bangladesh. Hij stelt dat ‘de beperkingen op het gebruik van tweets geen goed zullen doen voor vroegtijdige waarschuwingen’.

Ook andere wetenschappers wijzen op het belang van sociale media, en met name Twitter, voor het verspreiden van waarschuwingen voor klimaatrampen en het redden van levens. In een rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) werd onder meer vastgesteld dat ’tijdige waarschuwingen’ via sociale media, radio en tekstberichten ‘van cruciaal belang zijn om te reageren en de gevolgen van noodsituaties zoals overstromingen en droogte te beperken’.



Sociale sensor

‘Van alle sociale media wordt Twitter breed gebruikt als sociale sensor om te detecteren wat er gebeurt bij een ramp’, schreef het rapport nog. Een studie uit 2020 toonde aan dat tweederde van de respondenten van het onderzoek in het oosten van India waarschuwingen voor de cycloon Amphan (in mei 2020, red.) had gezien op sociale media zoals Twitter, Facebook en Whatsapp.

De NWS zal mensen nu adviseren om hun website te controleren, naar de radio te luisteren, televisie te kijken en te zoeken naar waarschuwingen van lokale of provinciale instanties die rond rampenbestrijding werken. Op de vraag waarom ze niet gewoon betalen voor geautomatiseerde tweets, wilde de woordvoerder van de NWS liever niet antwoorden. Er werd enkel gezegd dat ze kiezen voor ‘de weg vooruit’.