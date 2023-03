WhatsApp belooft transparanter te worden over voorwaarden

WhatsApp zal duidelijker communiceren over wijzigingen in zijn gebruikersvoorwaarden. De dienst heeft daarover een deal gesloten met de Europese Commissie.



Dat werd door WhatsApp en de Europese Unie (EU) afgesproken. De deal komt er na een update begin 2021. Die stuitte op veel kritiek omdat hij verwarrend verwoord werd en het helemaal niet duidelijk was wat er was veranderd. Gebruikers werden daarbij wel gedwongen om de nieuwe voorwaarden te aanvaarden om de app te blijven gebruiken. Er was onder meer de bezorgdheid dat moederbedrijf Facebook (nu Meta) persoonsgegevens zou delen met zijn andere sociale media. Dat bleek uiteindelijk, voor Europese burgers alvast, niet het geval, maar de communicatie kon dus beter.

De berichtendienst belooft nu om gebruikers duidelijker te informeren over wijzigingen die het doorvoert in zijn algemene voorwaarden. WhatsApp gaat bijvoorbeeld expliciet melden wat er is gewijzigd en welke impact dit kent.

WhatsApp belooft de EU ook geen persoonsgegevens te delen met moederbedrijf Meta voor advertentiedoeleinden. Dit staat haaks op eerder plannen van Meta om WhatsApp-accounts te koppelen aan Facebook-profielen. De dienst en diens moederbedrijf staan de laatste maanden echter onder druk om zich te schikken naar opeenvolgende, steeds strengere privacyregels in de EU. Vorig jaar werd de GDPR bijvoorbeeld nog aangescherpt met strengere boetes, en in de komende maanden moet ook de Digital Services Act in voege komen. Die laatste wetgeving legt strenge regels op aan grote digitale platformen, zoals Facebook en WhatsApp.

