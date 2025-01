X-alternatief Bluesky telt meer dan 30 miljoen gebruikers

Bluesky heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het nieuwe socialmedianetwerk telt intussen meer dan 30 miljoen gebruikers.

Dit blijkt uit cijfers die Bluesky deelt op zijn statistiekenpagina. Op het moment van schrijven telt het platform ruim 30.340.000 accounts. Daarmee is het aantal gebruikers binnen twee maanden tijd verdubbeld.

Het aantal accounts op Bluesky kreeg vooral in november een sterke boost. Rond die periode stapten aanzienlijk wat X-gebruikers over naar de nieuwkomer, omdat het voormalige Twitter (net als X-baas Elon Musk) na de winst van Donald Trump in de Amerikaanse verkiezingscampagne veel kritiek te verwerken kreeg.

In samenwerking met Dutch IT Channel.