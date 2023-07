Threads blijkt kampioen in persoonlijke gegevens verzamelen

Het gaat stevig met Meta’s nieuwe social medium Threads, dat op minder dan een week tijd al meer dan 100 miljoen gebruikers verzamelde. Maar opgelet met dat enthousiasme: toen Wired het privacybeleid van vijf microbloggingsites vergeleek, kwam de nieuwkomer als poverste uit de bus.

Misschien, opperde Twitter-eigenaar Elon Musk in de richting van Mark Zuckerberg, moeten we effectief eens onze pikken naast elkaar leggen en ze meten. Dat is wat hij zondagavond letterlijk opperde op Twitter, nadat de rivaliteit tussen hemzelf en de Meta-baas naar een kookpunt werd gebracht door het nieuws dat Meta’s nieuwe sociaal medium Threads op vijf dagen tijd over de kaap van 100 miljoen gebruikers ging. Terwijl Twitters bezoekersaantallen, zo mat ceo Matthew Prince van het Amerikaanse netwerkdienstenbedrijf Cloudflare na, al minstens sinds begin dit jaar aan het dalen zijn.

I propose a literal dick measuring contest 📏 — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Twitter was de eerste, maar in het segment van de microbloggingdiensten is er ondertussen heel wat concurrentie: voor wat nog maar enkele jaren geleden alleen op Twitter kon, hebben gebruikers nu de keuze uit Bluesky, Mastodon, Spill, Hive Social en nu dus Threads, dat Meta lanceerde onder zijn Instagram-merk.

Die Twitter-likes doen allemaal min of meer hetzelfde: gebruikers kunnen er korte gedachten op delen, met een in steen gebeiteld maximum in het aantal lettertekens dat ze tot hun beschikking hebben. Doordat iedereen die het bericht ziet erop kan reageren komt er een wereldwijde praatbarak op gang. Maar in de manier waarop ze omgaan met de persoonlijke gegevens van hun gebruikers, zo ontdekte het Amerikaanse technologieblad Wired, zijn er aanzienlijke verschillen.

Slechtste score voor privacy

In die vergelijking komt de nieuwkomer als poverste uit de bus. Threads verzamelt een breed assortiment van persoonlijke gegevens: de gebruiker zijn aankoopgeschiedenis, fysieke adres, browsergeschiedenis, gezondheidsinformatie, financiële gegevens, locatie, en wat bij de beschrijving van de app op de Apple App Store aangegeven staat als ‘gevoelige informatie’, waaronder mogelijk ras, seksuele voorkeur en biometrische data. Bluesky en Mastodon, die van de privacy van hun gebruikers een speerpunt hebben gemaakt, scoren het beste, met respectievelijk quasi geen en helemaal geen gegevens die worden verzameld.

Erger dan Twitter

Spill en Hive Social verzamelen iets meer datapunten, maar komen niet in de buurt van de aantallen die Threads én Twitter bijhouden. Want ook de pionier in het microbloggingsegment houdt een rijk amalgaam aan gebruikersdata bij. Enige – maar wel cruciale – verschil is dat ‘gevoelige data’ daar niet tussen zitten. Wired wijst er ook op dat de sluizen op gebied van gegevensverzameling via de mobiele apps per definitie verder open staan op iPhone dan op Android, waarop gebruikers meer mogelijkheden hebben om aan te geven wat er precies van hen mag worden gedeeld. Bekijk de volledige Wired-vergelijking hier.